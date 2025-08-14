Padre de Valeria Afanador buscará a su hija hasta “tenerla en mis brazos”

Colombia

Continúan las labores de búsqueda de la pequeña Valeria Afanador, en Cajicá, que se encuentra desaparecida desde el pasado martes 12 de agosto.

Desde ese martes, los padres de Valeria junto con las autoridades de socorro emprendieron la búsqueda tanto en el colegio, como en el río y a sus alrededores. Las autoridades ya descartaron que la menor pudiera haberse caído al río que pasa cerca al colegio, lugar donde fue vista por última vez.

En total, más de 400 personas recorren el municipio, pegan afiches, hablan con los vecinos, buzos se sumergen en el río y hay caninos para que ningún detalle pase desapercibido.

“Hemos recibido apoyo con tecnología de última punta, drones con sensación térmica, cámaras, etc. hemos desplegado un dispositivo muy fuerte, muy importante. He recibido un gran apoyo de mi compañía, del grupo de Aval”, aseguró el padre de Valeria, Manuel Afanador.

La familia Afanador Cardenas siente el cariño de la gente que los apoya recorriendo el municipio, pegando afiches y hablando con los vecinos para ver si dan con una pista de Valeria.

“A pesar de que no tenemos todo el resultado final que es tener a Valeria en mis brazos, se siente el cariño de las personas, la preocupación de la comunidad que en general ha sido muy receptiva”, afirmó Manuel.

Henry Hernández, amigo y compañero de trabajo de Manuel, lidera uno de los grupos de búsqueda de la comunidad.

“En este momento estamos haciendo tareas de rastrillo en todo el municipio de Cajicá, la finalidad es socializar los afiches y entrar a los establecimientos de comercio”, contó Henry.

La información que recojan la socializan en el Puesto de Mando Unificado (PMU) que tienen las autoridades de socorro. Son más de 200 trabajadores de las diferentes áreas del Grupo Aval en Cajicá que se unieron voluntariamente a esta causa.