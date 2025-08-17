Plan retorno en Antioquia: estas son las medidas y restricciones de movilidad este lunes festivo

Antioquia

Las principales vías en Antioquia se encuentran habilitadas para recibir el alto flujo vehicular previsto este lunes festivo, en el marco del plan retorno por la celebración de la Asunción. Para garantizar la movilidad, la Secretaría de Infraestructura del departamento trabaja de la mano con las concesiones viales y dispuso de 23 equipos de maquinaria amarilla para la atención de emergencias y puntos críticos en caso de requerirse.

Aunque la mayoría de las carreteras operan con normalidad, persisten restricciones en algunos tramos. En la vía San Vicente – El Peñol y en los corredores Camilo C – El Cinco – Fredonia y Camilo C – El Cinco – Venecia, el tránsito se mantiene a un solo carril debido a pérdida de banca. También se reportan dificultades en la conexión Altamira – Betulia, lo que obliga a los viajeros a extremar precauciones.

Además, para garantizar un mayor flujo en el ingreso a Medellín desde el oriente antioqueño, el Túnel de Oriente aplicará reversibles en sentido Rionegro – Medellín para este lunes, entre las 5:00 p.m. y las 9:00 p.m, es decir, en este horario solo funcionará para quienes ingresan a la capital antioqueña. En la vía Pacífico 1, la medida se implementará entre Camilo C y Primavera, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

“En Amagá, en el sector industrial, hay un movimiento en masa grande que el Dagran y la alcaldía han venido atendiendo para buscar la solución de manera pronta a este movimiento que viene afectando a esa comunidad y al municipio de Angelópolis”, dijo el secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Luis Horacio Gallón.

Para el caso del sector de La Sinifaná, luego de dos meses de cierre por pérdida de banca, la concesión habilitó le paso desde este domingo de manera parcial para vehículos livianos, de 5:30 a.m. a 6:30 p.m., los vehículos de carga deberán continuar por vías alternas como La Pintada–Santa Fe de Antioquia–Medellín.