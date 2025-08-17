Investigan hallazgo de un cuerpo con signos de tortura en río de Salgar, Antioquia

Salgar, Antioquia

Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de un hombre aún sin identificar, cuyo cuerpo fue hallado con signos de tortura en zona rural del municipio de Salgar, en el suroeste de Antioquia.

Según el reporte oficial, el hallazgo se produjo en la vereda La Chuchita, a unos 40 minutos del casco urbano. Allí, al interior del río San Juan, fue encontrado el cadáver de un hombre que presentaba múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego y arma cortopunzante.

El cuerpo, además, tenía las manos atadas con una cuerda y se encontraba en estado de descomposición, lo que dio señales de tortura.

El personal del Cuerpo de Bomberos trasladó el cadáver hasta la morgue municipal, desde donde fue remitido a las instalaciones de Medicina Legal en Medellín. Allí se adelantarán las labores forenses para establecer su identidad y aportar información clave a la investigación.

Las autoridades iniciaron la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer las circunstancias del crimen, identificar a los responsables y determinar si este hecho está relacionado con actividades criminales en la región.