UNGRD destinará recursos para atender emergencia por vendaval en Condoto, Chocó

Condoto, Chocó

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a través de su cuenta en X, anunció la entrega inicial de $500 millones para atender la emergencia que dejó un vendaval en Condoto el pasado 11 de agosto y que tiene a más de 2.000 familias damnificadas.

Con estos recursos se conformará un banco de materiales para que los habitantes puedan reparar y reconstruir las viviendas afectadas, mientras que en los próximos días llegarán las primeras 450 colchonetas para los damnificados.

La decisión se dio en el marco del Consejo Departamental extraordinario de Gestión del Riesgo de Desastres, presidido por la gobernadora Nubia Carolina Córdoba en el municipio. En el encuentro participaron autoridades locales, departamentales y nacionales con el fin de articular la respuesta a la crisis.

“Se hacen anuncios importantes, desde las competencias de cada quien, y que finalmente nos van a llevar a tratar de aliviar la situación, porque entendemos que, en estos momentos, frente a la capacidad que tienen cada una de las entidades, estamos colapsados”, dijo el alcalde de Condoto, Gustavo Hincapié.

La gobernadora, además, anunció que desde la administración departamental se destinarán 10 toneladas de ayudas humanitarias y más de 500 kits de aseo y alimentos para los más afectados.

Se espera que el próximo martes, el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, visite el municipio donde se podrían anunciar nuevas ayudas.

EL vendaval destechó viviendas, averió redes eléctricas y obligó a suspender servicios en escuelas y en el hospital local. Condoto, uno de los municipios más golpeados por la actual temporada invernal en el Chocó, requiere además ayudas adicionales en infraestructura y atención humanitaria para superar la emergencia.