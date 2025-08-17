Luis Díaz debutaría en la Bundesliga con un partidazo: atención al rival del Bayern Múnich

Luis Díaz quiere hacer historia en otra de las principales ligas del mundo. Luego de haber brillado con el Liverpool en la Premier League, el colombiano puso su foco en Alemania, donde piensa hacer historia de la mano del Bayern Múnich.

El trasegar del guajiro en el equipo bávaro inició de la mejor manera, pues ya se consagró campeón de la Superliga 2025. En su primera titularidad en un partido oficial, Lucho marcó el golazo que significó la victoria 2-1 de su equipo sobre un combativo Stuttgart.

“Muy feliz y muy contento por poder marcar este gol tan especial, era mi primer título, mi primer partido oficial con la camiseta del Bayern, fue una noche espectacular para mí, seguiré trabajando de la misma manera”, fueron las palabras de Díaz, que ahora va por la Bundesliga.

¿Cuándo debuta Luis Díaz en la Bundesliga con el Bayern Múnich?

A pesar de que la temporada 2025-26 ya empezó en ligas como la española o la inglesa, en Alemania arrancan competencias el viernes 22 de agosto con el duelo entre Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, y el RB Leipzig.

Será un partidazo entre el club que históricamente ha dominado el torneo local y el equipo que, en los últimos años, ha sabido meterse en la pelea por los títulos nacionales. La pelota rodará desde la 1:30 de la tarde, hora colombiana, y usted podrá seguir todos los detalles del compromiso en la página web de Caracol Radio.

Se espera que el entrenador Vincent Kompany presente el mismo once que viene de ganar la Supercopa Alemana, lo cual certificará el debut de Luis Díaz en la Bundesliga en condición de titular y figura.

