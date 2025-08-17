Luis Díaz, campeón de Supercopa Alemana: ¿Cuántos títulos le faltan para igualar a James Rodríguez?

Luis Díaz consiguió su primer título con el Bayern Múnich y lo hizo de la mejor manera: debutó siendo titular y marcando el gol de la victoria sobre el Stuttgart en la Supercopa de Alemania. La anotación del guajiro llegó a los 77 minutos, luego de un brillante cabezazo a pase de Serge Gnabry.

Luis Díaz marca un golazo para Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania: vea el tanto a Stuttgart.

Con lo anterior, Lucho se convirtió en el cuarto colombiano que se queda con este título, luego de lo hecho por Adrián Ramos, James Rodríguez (que curiosamente también lo hizo vistiendo los colores del Bayern) y Gustavo Puerta.

A nivel individual, se trata del decimoquinto trofeo que levanta Díaz a lo largo de su carrera, misma en la que vistió los colores del Junior de Barranquilla, Porto y Liverpool. Si bien es un número importante, todavía está lejos de igualar el registro de James, el más ganador de los colombianos en toda la historia.

¿Cuántos títulos le faltan a Luis Díaz para igualar a James Rodríguez?

James Rodríguez ha ganado un total de 24 trofeos en su carrera deportiva, la cual sigue activa, es decir que dicho número podría incrementar en los próximos años. Bajo este parámetro, Luis Díaz, con 15 consagraciones, está a nueve conquistas de igualar el registro del volante cucuteño.

Curiosamente, ambos jugadores tienen un par de títulos en común. Además de la Supercopa Alemana, que Rodríguez Rubio la obtuvo en 2017 y 2018 con el elenco bávaro, también aparecen en el radar la Liga, la Copa y la Supercopa de Portugal con el Porto.

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia / Getty Images / ALEJANDRO PAGNI Ampliar

Si bien Lucho, poco a poco va forjando su camino, hay varios futbolistas nacionales que se encuentran por encima en materia de títulos. Claro está que varios de ellos deben sus éxitos al rentado colombiano en su gran mayoría, como lo son los casos de Alexis Henríquez (17) y Macnelly Torres (16) con Atlético Nacional especialmente; mientras que hay otros que se deben al fútbol europeo como Iván Ramiro Córdoba en Inter de Milán (17) o Juan Guillermo Cuadrado en Juventus (15) esencialmente.

