Figura colombiana se perdería los partidos de la Selección en Eliminatorias: preocupante razón

Figura colombiana se perdería los partidos de la Selección en Eliminatorias: insólita razón. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Se avecina una jornada especial en las Eliminatorias sudamericanas. Y es que para el mes de septiembre se llevarán a cabo las últimas dos fechas del certamen continental, lo cual significa que se conocerán los seis clasificados al Mundial y la selección que deba afrontar el repechaje.

En el caso de Colombia, es necesaria una victoria para asegurar su presencia en el campeonato a disputarse el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá. La Selección recibe a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla y después visita a Venezuela en Maturín.

La Selección Colombia se juega la clasificación ante Bolivia y Venezuela en Eliminatorias / Getty Images / LUIS ROBAYO Ampliar

ASÍ SE ENCUENTRA LA TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Teniendo en cuenta la obligación que tiene el cuadro tricolor en certificar su clasificación, se espera que Néstor Lorenzo elabore una convocatoria que alterne jugadores de experiencia con aquellos que se encuentren brillando en sus respectivos equipos.

Aunque hay nombres prácticamente fijos en el listado, como lo son Luis Díaz, James Rodríguez o Daniel Muñoz, también podrían darse unas cuantas sorpresas, ya sea por su novedosa presencia o su llamativa ausencia. Precisamente, uno de los jugadores más pedidos por la afición colombiana, tiene grandes chances no ser citado.

Luis Díaz y James Rodríguez con la Selección Colombia / Getty Images / ALEJANDRO PAGNI Ampliar

Figura colombiana se perdería los partidos de la Selección en Eliminatorias

Nelson Deossa se metió en el radar de los equipos europeos, luego de brillar con el Monterrey en el reciente Mundial de Clubes. Por ello fue que terminó fichando por el Real Betis en una operación histórica para el elenco mexicano.

Deossa. Nelson Deossa 😎 pic.twitter.com/aukW0w4Br9 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 11, 2025

Ahora bien, según comentó Manuel Pellegrini en conferencia de prensa, el mediocampista caldense no podrá jugar con el cuadro español, por lo menos hasta después del parón internacional por la fecha FIFA. Lo anterior debido a que se encuentra recuperándose de una lesión.

“Deossa todavía no se ha integrado al plantel, todavía le quedan unas semanas trabajando en campo con los fisios. Yo creo que hasta antes del parón no creo que vaya a estar”, fueron las declaraciones del estratega chileno ante los medios españoles.

🗣️🤝🇨🇴



Aprende a parchar en colombiano de la mano de Cucho y Deossa pic.twitter.com/vayfwz6uF6 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 16, 2025

En este orden de ideas, se complicaría el llamado de Nelson Deossa para la última jornada doble de Eliminatorias, pues no tendrá ritmo de competencia. Su último partido data del primero de julio del 2025, cuando Monterrey fue eliminado del Mundial de Clubes a manos del Borussia Dortmund.

De cumplirse los tiempos establecidos por el cuerpo médico del Betis, Deossa completará dos meses de inactividad en septiembre. Situación sumamente compleja de cara al debut con la Selección.

Es preciso recordar que el exjugador de Nacional y Junior ya hizo parte del proceso Lorenzo, dado que fue citado para los partidos ante Chile en Barranquilla y Bolivia en El Alto. Claro está que no sumó minutos.

