Luis Díaz reveló la sorpresiva tarea que le dio el DT de Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania

Bayern Múnich inició la temporada 2025-26 de la mejor manera posible al coronarse como campeón de la Supercopa de Alemania ante Stuttgart. El compromiso, que se disputó en el estadio Mercedes-Benz Arena en la ciudad de Stuttgart, Alemania, terminó con un marcador 1-2 a favor del equipo ‘bavaro’.

El colombiano Luis Díaz levanto el trofeo número 15 en su carrera y mostró un gran nivel en colaboración de las tareas defensivas; durante le juego se le vio proyectarse por el costado izquierdo, pero también ir y venir por esa banda para cumplir con sus responsabilidades de marca.

Además, fue muy efectivo en su primer juego oficial, donde anotó el segundo gol de Bayern tras un centro que mandó a guardar de cabeza al minuto 76′ del partido, con el que se aseguró el triunfo del equipo.

⚽️: Stanisic auf links, Kane schiebt rüber. Gnabry am Strafraumeck und serviert perfekt für Diaz. Der Neuzugang trifft mit Kopf und Schulter! 🔥 https://t.co/drWyGK0BNn pic.twitter.com/CXkkbK1B9p — FC Bayern München (@FCBayern) August 16, 2025

Tras coronarse como campeón y anotar el segundo gol de Bayern Munich, el jugador guajiro no ocultó su emoción. “Muy feliz y muy contento por poder marcar este gol tan especial, era mi primer título, mi primer partido oficial con la camiseta del Bayern, fue una noche espectacular para mí, seguiré trabajando de la misma manera”, señaló en declaraciones dadas a ESPN.

En el cuadro ‘bávaro’ comparte camerino con el histórico Harry Kane, quien es el líder en ataque del equipo y no se guardó sus palabras de admiración por el británico. “Es un fenómeno, juega muchísimo al fútbol, es muy fácil jugar al lado de él porque tiene una calidad enorme. (...) es un privilegio para mí hacer parte de este club, jugar con Harry y todos los que hacen parte de este gran equipo".

Finalmente, habló sobre su trabajo defensivo, que fue notable durante el compromiso, y el aporte en la obtención de este trofeo en Alemania: “Es un poco lo que me pedía el DT (Vincent Kompany), si se defiende bien, se hace más fácil el trabajo en ataque, seguiremos trabajando para ayudar al equipo".

Bayern Múnich conquistó su undécima Supercopa Alemana, siendo el más veces campeón en el país, seguido por Borussia Dortmund, que tiene seis trofeos.