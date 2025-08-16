Gran susto por Richard Ríos en su debut con Benfica por Liga: golpe en la cabeza lo obligó a salir / Getty Images

Richard Ríos debutó formalmente en la Liga de Portugal con el Benfica. Este sábado 16 de agosto, el volante colombiano fue titular en la victoria 0-1 de su equipo en casa del Estrella Amadora, por la segunda jornada del campeonato.

Aunque Ríos fue uno de los mejor valorados de las Águilas, en el cierre del compromiso sufrió un golpe en la cabeza que le impidió mantenerse en campo. A raíz de lo anterior, y a pesar del acompañamiento médico, tuvo que ser sustituido.

Vea acá la forma en que dejó el partido:

Por fortuna, la situación no pasó a mayores y el Benfica no reportó más novedades sobre el mediocampista colombiano, que se espera llegue con ritmo de competencia para la Selección en las venideras jornadas de Eliminatorias.

Así fue la victoria de Benfica en la Liga Portuguesa con Richard Ríos

El Benfica se estrenó con victoria en la Liga de Portugal gracias a un penalti firmado por el griego Vangelis Pavlidis contra el Estrela Amadora.

El renovado equipo salió al campo tras batir récord de fichajes con el internacional colombiano Richard Ríos, procedente del Palmeiras brasileño, que no logró anotar y recibió una amarilla en el minuto 84.

A pesar de dominar la mayor parte del encuentro con Estrela Amadora pisándole los talones en las estadísticas, el Benfica no pudo culminar en gol las diversas oportunidades que tuvo frente a la portería.

En el 58′, el árbitro señaló penalti por una falta del búlgaro Atanas Chernev sobre el serbio Branislav Ivanovic, que lanzó Pavlidis sin fallar.

¿Qué sigue en la Liga Portuguesa?

La Liga continuará este domingo cuando el campeón Sporting de Lisboa (equipo de Luis Javier Suárez) y el Sporting de Braga se enfrenten al Arouca y al Alverca, respectivamente.

Los ‘leones’ comenzaron bien la Liga, con un triunfo por 0-2 frente al Casa Pia, en el que destacó el exbarcelonista Trincão, con un gol y una asistencia.

La segunda jornada de la Liga de Portugal concluirá con el desplazamiento del Porto al Gil Vicente.