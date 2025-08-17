Escándalo en España por el gol que le anotó Barcelona al Mallorca de Johan Mojica: ¿Debía anularse?

El Barcelona empezó su camino de revalidar título en la Liga española de fútbol con un triunfo cómodo ante un Mallorca 0-3 que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha, Ferran Torres (este cargado de polémica) y Lamine Yamal.

Los dirigidos por Hansi Flick no levantaron el pie del acelerador en todo el encuentro y alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol muy dinámico y acompañado de grandes ocasiones de gol.

Ese ritmo provocó que la igualdad durara muy poco en el marcador con sus dos estrellas, Lamine Yamal y Raphinha, como protagonistas de la primera acción de gol de la temporada. Un centro dibujado con escuadra, el español dejó completamente solo al extremo brasileño, que remató de cabeza a placer ante la pasividad de la defensa bermellona.

Mallorca mejoró con el paso de los minutos y tuvo opciones de empatar el compromiso aprovechando los espacios que dejaba la defensa del Barcelona a sus espaldas, pero Muriqi desaprovechó las dos ocasiones al no disparar tras un centro de Johan Mojica y rematar al muñeco en un mano a mano con Joan García.

El segundo gol de Barcelona con polémica

A los 20 minutos de juego llegó la polémica a Son Moix. En una acción ofensiva del Barça, un disparo de Lamine impactó en la cabeza de Raíllo, que quedó tendido en el área, pero José Luis Munuera no paró el juego a pesar de que la jugada continuaba en la zona donde estaba el futbolista andaluz y Ferran anotó el segundo desde fuera del área.

La afición y los futbolistas locales se mostraron incrédulos porque consideraban que el colegiado arbitral debía detener el juego, lo que desembocó en una tarjeta amarilla a Morlanes que le costaría muy cara minutos más tarde.

Lea también: Técnico del Barcelona, molesto con situación del club en la previa del debut por Liga de España

En medio de reclamos y confusión, Ferran nos regaló un golazo para el segundo del Barcelona 🫨.



La confusión viene de que, aparentemente, el árbitro había detenido la jugada por un jugador del Mallorca que había recibido un pelotazo y estaba en el suelo. Ferran continuó la… pic.twitter.com/HnCkelZNk3 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 16, 2025

En una internada de Lamine desde la banda derecha, el centrocampista bermellón realizó una entrada que terminó con la segunda amarilla y la primera expulsión de la tarde.

Ya totalmente fuera del partido, el cuadro mallorquín intentó reconectarse al partido con diez jugadores, pero otra entrada de Muriqi en un balón dividido puso sus tacos a la altura de la cabeza de Joan García e hizo que los de Jagoba Arrasate terminaran el choque con nueve tras la revisión del VAR.

La segunda mitad fue mucho más tranquila que la primera, a pesar de que el dominio del Barça fue absoluto y pudo marcar el tercero en repetidas ocasiones, pero el arquero Leo Román se lució para evitar que la goleada fuese más abultada en el marcador.

Le podría interesar: Yaser Asprilla y Jhon Solís inician temporada siendo titulares, pero Girona cae con Rayo Vallecano

Tras muchos intentos, Lamine se sacó el remate perfecto a la escuadra en el que nada pudo hacer el portero ibicenco y cerró la primera victoria de la temporada para el vigente campeón.

De esta manera, el Barça arranca sin sobresaltos la competencia de esta temporada 2025-26 con la sensación de continuar en el ritmo de la campaña anterior, mientras que el Mallorca deberá afrontar el choque ante el Celta sin dos piezas fundamentales como son Morlanes y Muriqi.