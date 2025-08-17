Javier Gandolfi confirma dura baja en Nacional para los octavos de final de la Copa Libertadores / Colprensa

Atlético Nacional afronta duros retos en este segundo semestre de la temporada 2025. El cuadro antioqueño se encuentra luchando por un cupo a los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que en la Liga Colombiana busca certificar su clasificación a cuadrangulares lo más rápido posible.

Justamente en su más reciente salida a nivel local, el verde perdió la posibilidad de igualar la línea del líder Junior, tras ceder un empate a dos tantos (2-2) con Fortaleza en el Atanasio Girardot. Claro está que el cuadro antioqueño, que jugó con nómina alterna por el compromiso internacional de la próxima semana, estuvo a punto de perder, de no ser por la agónica anotación de Marlos Moreno.

VEA ACÁ LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA COLOMBIANA TRAS EL EMPATE DE NACIONAL Y FORTALEZA

En medio de este partido, un futbolista del plantel sufrió una lesión muscular que le impidió terminar con normalidad y, según comentó el entrenador Javier Gandolfi, no estará disponible para el partido frente a São Paulo en Brasil por la vuelta de los octavos de final de la Libertadores.

Duelo de ida en los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Naciona y Sao Paulo. (Photo by Jaime SALDARRIAGA / AFP) (Photo by JAIME SALDARRIAGA/AFP via Getty Images) / JAIME SALDARRIAGA Ampliar

Javier Gandolfi confirma dura baja en Nacional para los octavos de final de la Copa Libertadores

Durante la conferencia de prensa posterior al empate con Fortaleza, Javier Gandolfi confirmó que César Haydar no será parte de la delegación que se desplazará a Brasil para jugar los octavos de final vuelta de la Copa Libertadores, al igual que Dairon Asprilla. Ambos por lesión.

“El tema de César, seguramente le harán estudios, pero por el gesto y la situación que está manifestando, es un desgarro importante... Ahora me tengo que juntar con el doctor porque seguramente César es baja. Ahora voy a resolver distintas situaciones, más que nada a quién llevamos en vez de César”, sentenció.

Le puede interesar: Dimayor reveló increíble castigo que le otorgó al Cúcuta tras incidentes ante Atlético Nacional

Y complementó respecto a la situación de Dairon: “Asprilla no está, viene arrastrando un problema y no está teniendo entrenabilidad con el plantel”.

La buena noticia pasa por Marino Hinestroza, quien no estuvo siquiera en el banco de suplentes durante el partido ante Fortaleza por un “trauma costal”, pero sí viajará con el resto de la nómina a São Paulo en los próximos días. “Marino es parte de la delegación... Tengo que ver cómo terminó el plantel”, concluyó Gandolfi.

También puede leer: Cuadrangulares de la Liga femenina: Tabla de posiciones tras triunfo de Nacional a Millonarios

Vea acá la rueda de prensa completa de Javier Gandolfi en Nacional