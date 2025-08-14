Cuadrangulares de la Liga femenina: Tabla de posiciones tras triunfo de América sobre Santa Fe

América de Cali derrotó a Santa Fe en El Campín / Twitter: @AmericaCaliFem.

La tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga femenina comenzó este miércoles con dos compromisos. Por el Grupo A, Orsomarso enfrentó a Internacional de Palmira; mientras que en el B, hubo clásico en El Campín entre América y Santa Fe.

Orsomarso 2-0 Internacional de Palmira

A primera hora, en el Estadio Raúl Miranda Yumbo, Orsomarso derrotó 2-0 a Internacional de Palmira. Los goles del equipo de casa fueron obra de Yudy Marcela Aguilar y de Mabel Palacios. El equipo vallecuacano lidera el Grupo A con 7 puntos.

Santa Fe 0-1 América

Por el Grupo B, América logró su primer triunfo, superando 0-1 a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El único gol del encuentro fue obra de Elexa Bahr.

Posiciones de los cuadrangulares finales

Grupo A

Pos Equipo Puntos PJ 1 Orsomarso 7 3 2 Medellín 3 2 3 Cali 2 2 4 Inter de Palmira 1 3

Grupo B

Pos Equipo Puntos PJ 1 Nacional 6 2 2 América 4 3 3 Millonarios 1 1 4 Santa Fe 0 2

Otros partidos de la fecha

Este jueves concluirá la tercera jornada con dos partidazos. En el Grupo B, Millonarios recibirá a Atlético Nacional; mientras que en el A, Medellín será local frente al Deportivo Cali.

Jueves 14 de agosto

[3:00PM] Millonarios Vs. Nacional / Grupo B

[7:30PM] Medellín Vs. Cali / Grupo A

El juego pendiente por la segunda fecha del Grupo B, el clásico Santa Fe Vs. Millonarios, fue reprogramado para el lunes 18 de agosto y se jugará a las 4:00PM.