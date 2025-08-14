Cuadrangulares de la Liga femenina: Tabla de posiciones tras triunfo de América sobre Santa Fe
El equipo vallecaucano se impuso como visitante en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
La tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga femenina comenzó este miércoles con dos compromisos. Por el Grupo A, Orsomarso enfrentó a Internacional de Palmira; mientras que en el B, hubo clásico en El Campín entre América y Santa Fe.
Orsomarso 2-0 Internacional de Palmira
A primera hora, en el Estadio Raúl Miranda Yumbo, Orsomarso derrotó 2-0 a Internacional de Palmira. Los goles del equipo de casa fueron obra de Yudy Marcela Aguilar y de Mabel Palacios. El equipo vallecuacano lidera el Grupo A con 7 puntos.
Santa Fe 0-1 América
Por el Grupo B, América logró su primer triunfo, superando 0-1 a Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín. El único gol del encuentro fue obra de Elexa Bahr.
Posiciones de los cuadrangulares finales
Grupo A
|Pos
|Equipo
|Puntos
|PJ
|1
|Orsomarso
|7
|3
|2
|Medellín
|3
|2
|3
|Cali
|2
|2
|4
|Inter de Palmira
|1
|3
Grupo B
|Pos
|Equipo
|Puntos
|PJ
|1
|Nacional
|6
|2
|2
|América
|4
|3
|3
|Millonarios
|1
|1
|4
|Santa Fe
|0
|2
Otros partidos de la fecha
Este jueves concluirá la tercera jornada con dos partidazos. En el Grupo B, Millonarios recibirá a Atlético Nacional; mientras que en el A, Medellín será local frente al Deportivo Cali.
Jueves 14 de agosto
[3:00PM] Millonarios Vs. Nacional / Grupo B
[7:30PM] Medellín Vs. Cali / Grupo A
El juego pendiente por la segunda fecha del Grupo B, el clásico Santa Fe Vs. Millonarios, fue reprogramado para el lunes 18 de agosto y se jugará a las 4:00PM.