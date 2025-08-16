Dimayor reveló increíble castigo que le otorgó al Cúcuta tras incidentes ante Atlético Nacional

Atlético Nacional vs. Cúcuta por los play off de la Copa Colombia / @nacionaloficial

Luego de los incidentes presentados en el partido de vuelta entre Cúcuta y Atlético Nacional, correspondiente a los play-off de la Copa Colombia que tuvo lugar el martes 5 de agosto, Dimayor dio a conocer su clásico boletín de sanciones, donde detalló cuál será el castigo para el club Motilón.

Previo al compromiso de vuelta, el bus de Atlético Nacional fue atacado con piedras y ladrillos mientras llegaba al escenario deportivo. El equipo antioqueño informó que Alfredo Morelos fue herido, sin embargo, el jugador disputó el partido y fue el encargado de sellar la victoria, marcando el tercer gol para Nacional.

Incluso durante el encuentro, los hinchas del Cúcuta arrojaron botellas y otros elementos al terreno de campo cada vez que algún jugador del Verdolaga ejecutaba el tiro de esquina, al igual que cuando se dirigieron a los camerinos.

Debido a las situaciones presentadas en el estadio General Santander. El director técnico, Javier Gandolfi tomó la decisión de no asistir a la rueda de prensa posterior al compromiso, ante la falta de garantías en términos de seguridad.

Cabe recordar que Cúcuta quedó eliminado de la Copa Colombia al caer ante Atlético Nacional. El marcador global termino 4-0.

¿Cuál es la sanción para Cúcuta?

La Dimayor tras realizar una investigación y tener en cuenta el informe arbitral, decidió suspender parcialmente la plaza, específicamente la tribuna norte (sectores 11,12 y 13) y tribuna sur oriental (sectores 41,42 y 43), durante una fecha. De igual manera, Cúcuta deberá pagar una multa de $2.847.000.

Si bien el club presentó una apelación, el Comité consideró pertinente las amonestaciones y suspensiones, tal como se lee en la resolución emita por la entidad.

“Se considera conducta impropia, particularmente, los actos de violencia contra personas o cosas, el empleo de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de pancartas con textos de índole insultante, los gritos injuriosos y la invasión del terreno de juego. La conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas”, precisaron.