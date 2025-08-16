Puente festivo sin contratiempos: Nueva opción para comprar tiquetes en la Terminal de Bogotá

A la fecha se han movilizado 1.181.681 pasajeros desde las terminales de Bosa y Salitre en Bogotá, con motivo de la temporada de Fin de Año.( Colprensa )

Para este puente festivo de la Asunción de la Virgen María, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM) espera la movilización de más de 200 mil viajeros desde las Terminales de Transporte.

Se prevé que el sábado 16 de agosto sea el día con más flujo de pasajeros, con más de 76 mil viajeros que se movilizarán desde las tres terminales de la capital: Terminal Salitre, Terminal Norte y Terminal Sur.

Desde la SDM indicaron que entre los destinos con más Tolima, Huila, Neiva, Antioquia y Boyacá. Este último con motivo del Festival de Cometas de Villa de Leyva. Con el fin de brindar a los viajeros una alternativa más rápida y segura para adquirir sus pasajes y evitar la congestión en la principal terminal de la ciudad, la Alcaldía de Bogotá en alianza con PinBus implementó kioscos digitales.

Nueva opción para comprar tiquetes en la Terminal de Bogotá

De acuerdo con el Distrito, los kioscos digitales se ubican en el ingreso de los módulos 1 y 3 de la sede Salitre.

Estos dispositivos están disponibles las 24 horas del día y ofrece distintos servicios como rutas, comparación precios, selección de las sillas, además permite realizar el pago con múltiples métodos de manera rápida, sin filas ni contratiempos.

Con esta alternativa, los viajeros podrán comprar pasajes de las empresas de transporte:

Berlinas del Fonce

Continental Bus

Coomotor

Cootranshuila

Empresa Arauca

Expreso Brasilia

Expreso Bolivariano

Flota La Macarena

Omega

Rápido Ochoa

Unitransco

Conviene recordar que la Terminal Salitre de Bogotá atiende las 24 horas del día, todos los días del año, para la compra de pasajes y la obtención de información sobre sus servicios. Se espera que esta iniciativa que además marca un hito en la modernización del transporte intermunicipal, llegue a otras terminales del país.

#LaTerminalDigital| Nuestro Gerente, Rafael González, y el CEO de @Pin_Bus, Sebastián Jaramillo, dan inicio al lanzamiento de la estrategia #KioskosDigitales en la @TerminalBogota Salitre.



🧵👇🏻 pic.twitter.com/PB2ZjeYrv6 — Terminal de Transporte de Bogotá (@TerminalBogota) August 15, 2025

Movilidad durante el puente festivo en Bogotá

Desde la Secretaría de Movilidad anunciaron otras medidas para el Éxodo y Retorno del puente festivo en las principales vías de la ciudad, donde se proyecta la salida de más de 1,11 millones de vehículos y el ingreso de más de 1,19 millones.

En total, se dispuso de 200 unidades de tránsito diarias en vía, para gestionar el tránsito y realizar operativos de control de velocidad como pruebas de alcoholemia y recuperación del espacio público, así como revisiones a los vehículos.

Además, se implementará el reversible en la carrera Séptima, entre calles 245 y 183, para facilitar el regreso de quienes salen de la ciudad. Como es usual, el último día del puente festivo, el lunes 18 de agosto, regirá el Pico y Placa Regional para vehículos particulares en los nueve corredores de ingreso, de la siguiente manera:

De 12:00 m. a 4:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: ingreso únicamente para vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).