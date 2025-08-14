Bogotá activa el Plan Éxodo y Retorno para el puente con controles y pico y placa regional el lunes
La Secretaría de Movilidad prevé la salida de más de 1,1 millones de vehículos y el ingreso de casi 1,2 millones durante el puente festivo de la Asunción.
La Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con la Policía de Tránsito, pondrá en marcha el Plan Éxodo y Retorno para este fin de semana festivo, con el fin de garantizar una movilidad segura y eficiente en las entradas, salidas y vías internas de Bogotá.
“Durante estos días esperamos la salida de 1.115.678 vehículos y el ingreso de 1.195.482, por lo que se desplegarán cerca de 200 unidades diarias en vía para acompañar a los viajeros y a quienes permanecen en la ciudad”, indicó la entidad.
Controles y medidas especiales
El plan contempla:
- Operativos de control de velocidad y embriaguez.
- Recuperación del espacio público en zonas estratégicas.
- Revisiones mecánicas a vehículos.
- Ajustes en los tiempos de los semáforos.
- Intermitencias semafóricas en la Autopista Sur, en coordinación con autoridades de Soacha.
- Reversible en la carrera Séptima entre calles 245 y 183 para facilitar el retorno.
La Secretaría de Movilidad aseguró que el flujo vehicular será monitoreado en tiempo real y los ciudadanos podrán consultar el estado de las vías a través de Waze y las cuentas oficiales de movilidad.
Pico y placa regional el lunes
El lunes 18 de agosto se aplicará el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la capital:
- De 12:00 m. a 4:00 p.m.: solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).
- De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).
La medida busca distribuir el flujo de entrada a la ciudad y evitar congestiones, mejorando la seguridad vial en el regreso del puente festivo.