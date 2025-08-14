Bogotá activa el Plan Éxodo y Retorno para el puente con controles y pico y placa regional el lunes

Colombia

La Secretaría Distrital de Movilidad, en coordinación con la Policía de Tránsito, pondrá en marcha el Plan Éxodo y Retorno para este fin de semana festivo, con el fin de garantizar una movilidad segura y eficiente en las entradas, salidas y vías internas de Bogotá.

“Durante estos días esperamos la salida de 1.115.678 vehículos y el ingreso de 1.195.482, por lo que se desplegarán cerca de 200 unidades diarias en vía para acompañar a los viajeros y a quienes permanecen en la ciudad”, indicó la entidad.

Controles y medidas especiales

El plan contempla:

Operativos de control de velocidad y embriaguez.

Recuperación del espacio público en zonas estratégicas.

Revisiones mecánicas a vehículos.

Ajustes en los tiempos de los semáforos.

Intermitencias semafóricas en la Autopista Sur, en coordinación con autoridades de Soacha.

Reversible en la carrera Séptima entre calles 245 y 183 para facilitar el retorno.

La Secretaría de Movilidad aseguró que el flujo vehicular será monitoreado en tiempo real y los ciudadanos podrán consultar el estado de las vías a través de Waze y las cuentas oficiales de movilidad.

Pico y placa regional el lunes

El lunes 18 de agosto se aplicará el pico y placa regional en los nueve corredores de ingreso a la capital:

De 12:00 m. a 4:00 p.m.: solo podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p.m. a 8:00 p.m.: podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

La medida busca distribuir el flujo de entrada a la ciudad y evitar congestiones, mejorando la seguridad vial en el regreso del puente festivo.