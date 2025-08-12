Estación temporal Calle 57 inicia operación con 16 rutas por avance de obras del Metro de Bogotá

Colombia

A partir del 16 de agosto, la estación temporal Calle 57 entra en operación para garantizar el servicio de transporte público mientras se desarrolla la construcción del Metro de Bogotá. Esta será la segunda estación provisional en la zona y ofrecerá los mismos 16 servicios que la estación original.

“La operación de la estación Temporal Calle 57 garantiza el servicio de TransMilenio en este sector y permite que las obras del Metro de Bogotá avancen”, afirmó la gerente de TRANSMILENIO S.A., María Fernanda Ortiz.

Las rutas disponibles incluyen:

Ruta fácil 6 y 8 (en ambos sentidos)

A61, C15, H15, D24, H75, F61

B23, J24, B74, J74, B75, K23

Las estaciones Calle 45 – American School Way y Flores - Areandina continúan operando normalmente.

Alternativas de conexión

Además del servicio habitual, TransMiZonal ofrece cerca de 32 rutas que operan en nueve paraderos aledaños a la estación temporal, ubicados en la carrera 13 y la calle 57.

Recomendaciones para un mejor viaje

TransMilenio entregó siete consejos para que el uso de la estación temporal sea más seguro y ágil:

No bloquear la circulación. No empujar. Respetar las filas. Dejar salir primero antes de abordar. Abordar rápidamente y no bloquear puertas. Avanzar al interior del bus para permitir el ingreso de otros pasajeros. Planear el viaje y recargar la tarjeta tullave antes de llegar.

Orientación al usuario

Personal de atención en vía estará disponible para guiar a los pasajeros con información sobre rutas, horarios y opciones de viaje.

Quienes requieran planear su trayecto pueden consultar la página web oficial de TransMilenio, la TransMiApp o unirse al canal de WhatsApp para recibir información en tiempo real.