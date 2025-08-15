Medidas para el puente festivo de la Ascensión: habrá reversible en Soacha y pico y placa regional

Puente festivo de la Ascensión: medidas especiales para garantizar movilidad y seguridad vial en Cundinamarca

Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca, en coordinación con la Policía de Cundinamarca y la Policía Metropolitana de Soacha implementará un plan especial de movilidad para este puente festivo de la Ascensión de la Virgen, en el que se prevé la circulación de 1,8 millones de vehículos por las vías del departamento.

Explicaron desde la Gobernación de Cundinamarca que, solo por la Autopista Sur se espera el paso de más de 203 mil vehículos, 51 mil de ellos durante el lunes festivo, por lo que se han dispuesto medidas para optimizar el flujo vehicular y prevenir siniestros viales:

1. Restricción a vehículos de carga pesada en los horarios establecidos por la autoridad nacional.

2. Reversible en Soacha, domingo y lunes de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.

3. Pico y placa regional:

Placas pares: circulación entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m.

Placas impares: circulación entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.

4. Habilitación de tres carriles continuos desde la calle 40 sur hasta la calle 30 sur, con apoyo de agentes de tránsito, vigías municipales y gestores viales del departamento.

5. Monitoreo aéreo con dron para toma de decisiones en tiempo real.

Rutas y recomendaciones de movilidad para el Puente Festivo

Evite la Autopista Sur y utilice la vía Girardot – Anapoima – Mosquera como alternativa.

Utilice el TAG para pago electrónico en peajes, modere la velocidad y madrugue a su viaje.

En 2024, este mismo puente festivo dejó un saldo lamentable de 5 personas fallecidas y 21 lesionadas, el 80% motociclistas. Este año, el objetivo es cero víctimas fatales.