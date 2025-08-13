Desde el 16 de agosto comenzará el cierre de una importante vía en el sur Bogotá por obras del Metro

Cierres por obras del Metro de Bogotá en el sur de la ciudad. Foto: Metro de Bogotá.

Bogotá

Informaron desde la Gerencia de la Primera Línea del Metro de Bogotá que a partir del sábado 16 de agosto se cerrara totalmente una de las vías más importantes en el sur de la ciudad, se trata de la intersección de la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali. El cierre por las obras del metro de Bogotá en el sitio será hasta el jueves 28 de agosto.

Este cierre por obras también incluye la suspensión del servicio del Portal Américas y de la Estación Biblioteca Tintal de TransMilenio desde el sábado 16 de agosto a las 10:00 p.m. hasta el lunes 18 de agosto a las 5:00 a.m.

Estos son los desvíos por el cierre de la intersección de la Av Villavicencio con Ciudad de Cali

Desvío al norte:

Los conductores que se desplacen por av. Ciudad de Cali hacia el norte deberán tomar la Diagonal 49 sur al oriente, continuar por la Transversal 85A hacia el sur y luego tomar la calle 53 sur al occidente hasta llegar a la carrera 87D. Desde allí, deben continuar al norte hasta la calle 49 Sur, donde podrán incorporarse a la carrera 88C o a la av. Guayacanes en dirección norte, para finalmente conectar con la av. Villavicencio al oriente y retomar la av. Ciudad de Cali hacia el norte.

Desvío al sur:

El tráfico que se dirija al sur por la av. Guayacanes deberá realizar el retorno hacia el norte, tomar la calle 49 sur al oriente y luego la carrera 87 hacia el sur. Posteriormente, deberá girar por la calle 54C sur al oriente hasta incorporarse a la av. Ciudad de Cali, donde podrán continuar su recorrido habitual.

Además, quienes se desplacen hacia el occidente por la av. Ciudad de Villavicencio y quieran dirigirse hacia el sur, deberán tomar la carrera 81H al sur, hasta la calle 46 sur hacia el occidente hasta la transversal 85A. Por esta vía seguirán al occidente hasta la carrera 87 donde, a la altura de la calle 54C sur podrán continuar su recorrido hacia el sur.