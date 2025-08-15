Mujer fue herida con arma blanca por su expareja, dentro de instalaciones del SENA en Bucaramanga

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

En la mañana de este jueves 14 de agosto, una joven estudiante identificada como Angie Marcela Vásquez Aranda de 25 años, fue atacada con un arma blanca dentro de las instalaciones del SENA, ubicado sobre la carrera 27 de Bucaramanga.

El hecho se registró a primeras horas del día, según reportó la Policía Metropolitana. De acuerdo con el informe preliminar, la joven se encontraba en el cuarto piso de la institución cuando fue sorprendida por su excompañero sentimental, Sebastián Hernández Mateus, quien también es aprendiz de la institución y con quien sostuvo una discusión y posteriormente la atacó a la altura del abdomen, con un arma blanca.

Sobre la víctima se conoce que es estudiante del programa de auxiliar de farmacia en el SENA de la capital santandereana. Es natural de Piedecuesta y madre de dos hijos.

La joven fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario de Santander. Donde de acuerdo con sus familiares se encuentra estable.

El presunto agresor ya fue capturado

La Policía Metropolitana de Bucaramanga informó que el agresor intentó huir del lugar a bordo de una motocicleta negra, tomando un costado de la institución educativa, antes de que pudiera ser detenido por las autoridades.

Sebastián Hernández Mateus fue capturado minutos después de los hechos y quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes.

Las autoridades pudieron confirmar que las cámaras de seguridad del lugar no estaban en funcionamiento, lo que dificulta la obtención de imágenes del momento del ataque.

Pronunciamiento del Sena Regional Santander sobre los hechos

Desde el Servicio Nacional de Aprendizaje en Bucaramanga, emitieron un comunicado oficial sobre el ataque registrado a una de sus aprendices.