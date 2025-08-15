Bucaramanga: HOY se conocerá la galleta ‘cuca’' más grande de Colombia

Bucaramanga

La facultad de gastronomía de una institución educativa en esta especialidad, realizará un evento para rendir homenaje a uno de las galletas más queridas de la región: la galleta ‘Cuca’. Este viernes 15 de agosto, en el barrio Conucos, los asistentes podrán apreciar y degustar la galleta Cuca más grande de Colombia.

La galleta, con un metro de diámetro, fue elaborada tras varias pruebas hasta lograr la receta perfecta. Según explicó la profesora Luisa Hernández, coordinadora de extensión de la Universitaria Chicamocha, la jornada se desarrollará entre las 2:00 y las 6:00 de la tarde, con una programación que incluye conferencias, diálogos de saberes, talleres de cocina y el concurso “Come Galletas”, en el que hombres y mujeres pondrán a prueba su apetito para ganar premios.

“Es una galleta que ya está hecha, ya se hizo, se hicieron varias pruebas, salió divina, pero también a todos los asistentes se les va a dar una galleta personal con su vasito de leche, va a estar muy bonito el evento, porque adicional a eso vamos a tener diferentes actividades”.

Además de la creación de este producto gastronómico, cada visitante recibirá su propia galleta Cuca acompañada de un vaso de leche. La presentación estará ambientada con elementos tradicionales como canastos, tacitas y “chuchos” para evocar recuerdos de la gastronomía patrimonial.

Durante la tarde, el público podrá participar en clases gratuitas de repostería, aprendiendo de los chefs cómo elaborar la galleta en sus diferentes texturas, dura o blanda y tonalidades más oscura o trigueña, así como las formas tradicionales de acompañarla: con leche, café con leche, aguapanela o queso.

“Es un homenaje a los sabores y saberes de Santander, a esa tradición que debemos conservar y compartir con las nuevas generaciones”, destacó Hernández.

¿Dónde será la presentación de la galleta ‘Cuca’ más grande de Colombia?

Los interesados podrán acercarse al barrio Conucos, en la calle 62 #27-126, en la Universitaria del Chicamocha.

“Como su nombre, la Universitaria del Chicamocha, le hace honor al cañón del Chicamocha, a lo lindo de lo que es Santander”, concluyó la profesora Luisa Hernández.