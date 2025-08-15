Petro insiste en que ni él ni su canciller han “pedido dar residencia a Carlos Ramón González”

Colombia

El presidente Gustavo Petro reiteró que él no estuvo detrás de la solicitud que hizo la Embajada de Colombia en Nicaragua al Gobierno de ese país, y que fue respondida por la Dirección General Consular del Ministerio del Interior, para que se le renovara la cédula de residencia al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia por su presunto vínculo con el escándalo de corrupción de la UNGRD.

“El gobierno es el presidente y el ministro del ramo, en este caso la canciller. Ninguno de los dos hemos pedido dar residencia a Carlos Ramón González en ningún país del mundo”, afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.

#Atención El presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) niega que el Gobierno haya solicitado "algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González" a algún país.



Esto luego de que se informara sobre su cédula de residencia en Nicaragua.





También por esta red social, previamente y como había retratado Caracol Radio, Petro había asegurado que “el gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, citando un trino de la excanciller Laura Sarabia, quien dijo desconocer esa solicitud cuando era la encargada del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los documentos que señalan a la Embajada de Colombia en Nicaragua

Estos comentarios surgen tras una publicación de Noticias RCN, en donde se revela la cédula de residencia de González en Nicaragua, la solicitud enviada el 21 de mayo del 2025 por la Embajada de Colombia en ese país y la respuesta ese mismo día por parte de las autoridades nicaragüenses, en donde señalaban que “el Sr Carlos Ramón González Merchán puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración Extranjería en Managua Sede Central, para renovación de su cédula de residencia”.

Cancillería afirma que no autorizó solicitud de residencia en Nicaragua a Carlos Ramón González

Luego de conocerse esta información, la Cancillería indicó a través de un comunicado que la nota verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el Encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua y en la que se hace referencia Carlos Ramón González, involucrado en el escándalo de la UNGRD, “no fue consultada ni autorizada por este Ministerio”.

#ATENCIÓN La Cancillería informó que la nota verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el Encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua y en la que se hace referencia a la solicitud de residencia en ese país para Carlos Ramón González, involucrado en el escándalo de la UNGRD.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, “para la fecha de la nota, quien era el Embajador de Colombia ante el Gobierno de Nicaragua (León Fredy Muñóz), ya había presentado su renuncia desde el 31 de enero de 2025 y fue aceptada el 3 de febrero de 2025”.

Sumado a esto precisan que para el momento en que se envió dicha Nota Verbal, la actual Canciller (e), Rosa Yolanda Villavicencio, “no había asumido funciones”. Aseguraron que “su designación como Viceministra se realizó mediante el Decreto 0581 del 28 de mayo de 2025 y tomó posesión del cargo el 6 de junio de 2025”.

Afirman además desde la Cancillería que “este Ministerio no instruyó a la Embajada de Colombia en Nicaragua para adelantar gestiones en relación con el señor González Merchán” y de igual modo, insisten en que “en este Ministerio no reposan registros sobre la condición migratoria del mencionado ciudadano, ni sobre solicitudes formales o informales elevadas por la Embajada de Colombia en Nicaragua o por el propio connacional ante las autoridades nicaragüenses”.

La profesora e investigadora de la Universidad de Los Andes, Sandra Borda, comentó que “la carta fue enviada por la Embajada de Colombia en Nicaragua, Embajada que pertenece y recibe instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y que está bajo sus órdenes y las órdenes del Canciller de turno. LA EMBAJADA, para ponerlo en términos más claros (porque por alguna razón algo tan simple ahora se volvió super complicado), ES PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL”.