Presidente Petro niega que su gobierno solicitara residencia a Carlos Ramón González en Nicaragua
El mandatario negó que su gobierno diera un tipo de privilegio a Carlos Ramón González, exdirector del Dapre , implicado en caso de corrupción de la UNGRD
A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro negó que su gobierno haya pedido privilegios para el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, quien se encuentra prófugo de la justicia tras haber sido imputado por delitos como cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros.
Ante los documentos publicados por Noticias RCN, que dan cuenta de una solicitud de la Embajada de Colombia en Nicaragua del pasado 21 de mayo para renovarle este documento a González, el presidente señaló en X: “el gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.
El trino del jefe de Estado es citando el pronunciamiento de Laura Sarabia, quien aún era canciller para esa época, y en donde declara que “no participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.
La Cancillería está preparando un comunicado a fondo sobre estas denuncias que han sido rechazadas por el presidente Petro.