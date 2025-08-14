Presidente Petro niega que su gobierno solicitara residencia a Carlos Ramón González en Nicaragua

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro negó que su gobierno haya pedido privilegios para el exdirector del DAPRE Carlos Ramón González, quien se encuentra prófugo de la justicia tras haber sido imputado por delitos como cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros.

#Atención El presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) niega que el Gobierno haya solicitado “algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González” a algún país.



Esto luego de que se informara sobre su cédula de residencia en Nicaragua.



Vía @SC_Periodista_… pic.twitter.com/gccztMHN55 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2025

Ante los documentos publicados por Noticias RCN, que dan cuenta de una solicitud de la Embajada de Colombia en Nicaragua del pasado 21 de mayo para renovarle este documento a González, el presidente señaló en X: “el gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.

El trino del jefe de Estado es citando el pronunciamiento de Laura Sarabia, quien aún era canciller para esa época, y en donde declara que “no participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.

La Cancillería está preparando un comunicado a fondo sobre estas denuncias que han sido rechazadas por el presidente Petro.