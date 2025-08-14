Corrupción UNGRD: Gobierno Petro pidió a Nicaragua dar residencia a imputado Carlos Ramón González

El exdirector del DAPRE, que tiene orden de captura por presunta participación en ese caso de corrupción, está en Nicaragua desde noviembre del 2024. El 21 de mayo del 2025, mismo día en el que Carlos Ramón González fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó al gobierno de Daniel Ortega que se renovara su cédula de residencia en ese país.

“Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y desde esa fecha no ha salido del país”, menciona la embajada en un documento revelado por Noticias RCN.

El medio televisivo encontró que el exdirector del DAPRE, quien fue mano derecha del presidente Petro y actualmente es solicitado por la justicia colombiana, contaba con residencia en ese país desde diciembre del 2024. El documento se vencía en junio de este año, pero gracias al apoyo de la diplomacia colombiana se pidió su prolongación un mes antes del vencimiento.

“El Sr Carlos Ramón González Merchán puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración Extranjería en Managua Sede Central, para renovación de su cédula de residencia. - Realizar el pago de arancel correspondiente a U$ 56 dólares”, fue la respuesta de la Dirección General Consular del Ministerio del Interior de ese país, el mismo 21 de mayo.

Por el momento no se ha producido un pronunciamiento de la Cancillería, el presidente Gustavo Petro o algún vocero del gobierno. Sin embargo, quien sí aclaró que no tenía idea de estas solicitudes fue la en ese entonces canciller y ahora designada embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia.