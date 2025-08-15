Daniel Briceño denuncia que alcaldía de Bogotá entregó 2 contratos millonarios a Carlos Ramón González

La denuncia la dio a conocer el Concejal Daniel Briceño en la sesión del concejo de Bogotá del 15 de agosto, allí Briceño aseguró que tiene los documentos y pruebas de los contratos que se le habría entregado a las fundaciones de Carlos Ramón González.

“Mientras en el Gobierno nacional echaron a Carlos Ramón Gonzáles por ser uno de los presuntos cabecillas del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la alcaldía de Carlos Fernando galán le acaba de entregar 2.993 millones de pesos en contratos en la Secretaría de Integración Social”.

Explicó Daniel Briceño que los contratos para los comedores comunitarios se habrían entregado a través de dos fundaciones.

“Corporación ASIS de Colombia de la que Carlos Ramón González es dueño y en la que la Junta directiva está su esposa y su hermano, recibió tres contratos por 1.471 millones de pesos para manejar la comida de los niños y también la corporación Sor Teresa de Calcuta, de la que también hace parte la familia del señor Carlos Ramón González, recibió contratos por 1.471 millones de pesos”.

En la denuncia dada a conocer en el concejo también se explicó como uno de los representantes legales de las fundaciones esta en el comité que investiga a Carlos Ramón González.

“Lo peor es que, el representante legal de una de estas fundaciones es uno de los miembros del comité de ética del partido verde que hoy está investigando al señor Carlos Ramón Gonzales dentro de su partido”.

¿Qué respondió la Alcaldía de Bogotá?

Explicaron desde la Secretaría de Integración Social que ya tiene lista la contingencia en comedores comunitarios en caso de una eventual condena en contra de Ramón González implicado en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por su presunta participación en un entramado de sobornos.

En el caso en el que se profiera una condena en contra del señor González, Integración Social ratifica el compromiso de mantener la continuidad del suministro de apoyos alimentarios a las 850 personas beneficiarias de estos 3 comedores comunitarios en La Candelaria, Usme y Ciudad Bolívar, que eventualmente tengan que dejar de operar mientras se surte un nuevo proceso competitivo.

Igualmente se tiene previsto dentro de la contingencia que se llegare a presentar, la entidad tiene lista la entrega de paquetes alimentarios durante el tiempo en el que se surta el inicio de los nuevos convenios de asociación a los beneficiarios de los 3 comedores comunitarios operados por la corporación involucrada con el señor González como parte de su junta directiva.

La Secretaría de Integración Social aclaró que no existe vínculo contractual con el señor Carlos Ramón González como persona natural o representante legal de alguna Entidad Sin Ánimo de Lucro y que actuará de manera diligente y oportuna para proteger el derecho de los beneficiarios a una alimentación digna.