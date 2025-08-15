Petro solicitará a Nicaragua que Carlos Ramón González sea entregado a la justicia colombiana

Colombia

Ante la polémica que se ha generado en el país por el paradero del exdirector del DAPRE y antigua mano derecha del presidente Gustavo Petro, Carlos Ramón González, quien se encuentra en Nicaragua con cédula de residencia, el propio jefe de Estado anunció que solicitará a las autoridades de ese país que el exfuncionario vinculado con el escánhdalo de corrupción de la UNGRD sea entregado.

“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, informó el jefe de Estado.

El presidente había negado que él o su gobierno estuvieran detrás de la solicitud que hizo la Embajada de Colombia en Nicaragua, el 21 de mayo de este año, para que se le renovara el documento de residencia a González. La Cancillería posteriormente informó que dicha solicitud, hecha por el Encargado de Negocios de la Embajada, no fue autorizada ni informada a la cartera de la diplomacia.

Carlos Ramón González, exdirector del Partido Verde y quien también fue director del Departamento Nacional de Inteligencia, fue imputado el mismo 21 de mayo por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros, siendo señalado como uno de los cerebros detrás del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres.