Petro solicitará a Nicaragua que Carlos Ramón González sea entregado a la justicia colombiana
El presidente Petro dice que él no solicitó al gobierno nicaragüense la residencia para el exdirector del DAPRE, imputado por el escándalo de la UNGRD.
Colombia
Ante la polémica que se ha generado en el país por el paradero del exdirector del DAPRE y antigua mano derecha del presidente Gustavo Petro, Carlos Ramón González, quien se encuentra en Nicaragua con cédula de residencia, el propio jefe de Estado anunció que solicitará a las autoridades de ese país que el exfuncionario vinculado con el escánhdalo de corrupción de la UNGRD sea entregado.
“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaraguense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, informó el jefe de Estado.
El presidente había negado que él o su gobierno estuvieran detrás de la solicitud que hizo la Embajada de Colombia en Nicaragua, el 21 de mayo de este año, para que se le renovara el documento de residencia a González. La Cancillería posteriormente informó que dicha solicitud, hecha por el Encargado de Negocios de la Embajada, no fue autorizada ni informada a la cartera de la diplomacia.
Carlos Ramón González, exdirector del Partido Verde y quien también fue director del Departamento Nacional de Inteligencia, fue imputado el mismo 21 de mayo por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de cohecho y peculado por apropiación en favor de terceros, siendo señalado como uno de los cerebros detrás del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres.