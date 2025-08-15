Procuraduría abrió investigación por escándalo de Carlos Ramón González a funcionarios de Cancillería

Procuraduría adelanta una visita sorpresa en la Cancillería por el lío de los pasaportes

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa en contra de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, señalados de, presuntamente, facilitar que Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, obtuviera residencia en Nicaragua.

La Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público inició acciones debido quejas y denuncias de la posible estadía del exfuncionario en el país latinoamericano.

Por lo tanto se ordenó decretar la inspección disciplinaria a Migración Colombia y trámites o procedimientos desde la Cancillería o la Embajada de Colombia en este país por el otorgamiento, por parte del gobierno nicaragüense, de la cédula de residencia al exdirector del DAPRE, así como por el uso del vehículo y la casa oficial de la Embajada de Colombia en Nicaragua.