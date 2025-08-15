El dilema de Bolívar

En el 10º Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia en Cartagena, las diferencias entre el Gobierno Nacional y el sector se han marcado aún más.

La no invitación al Presidente Gustavo Petro, argumentada por la ANDI por la no asistencia del Jefe de Estado a las versiones anteriores, desató una respuesta del mandatario para que los ministros de gabinete no participaran del evento.

Si bien Gustavo Bolívar, precandidato a la Presidencia, ya no hace parte del Gobierno del Presidente Petro, sus vínculos con el Pacto Histórico lo tienen en una disyuntiva de asistir o no al ultima día del Congreso de la ANDI.

Caracol Radio habló con el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social quien en un escenario hipotético iría a la ANDI para demostrar que el Gobierno de Petro si ha dado cifras positivas para la economía del país.

Yo lo que les voy a mostrar sus mismas estadísticas, sus mismos rendimientos financieros declarados en el segundo semestre, ahí está Sura, está Avianca, El Éxito, Nutresa, todas las grandes empresas, mostrando ingresos y utilidades históricas. O sea que está funcionando la economía. Hoy mismo sale el dato de crecimiento económico, del primer semestre y Corficolombiana que es una empresa del Grupo Aval está pronosticando que va a estar sobre el 3.2%, un crecimiento increíble para un país que tiene tantas dificultades y teniendo cuenta que en Latinoamérica está creciendo el 2.2%, estamos creando un punto por encima del promedio de los latinoamericanos, ya que me parece que hay buenos datos para ir allá y contarles que esto no se volvió a Venezuela, que aquí no se expropió nadie, que el manejo de la economía sido responsable.”

En el otro escenario hipotético no asistiría por el costo político que tendría que asumir al participar en el máximo evento de los empresarios del país.

“Simplemente por la solidaridad con el Presidente, por no haber sido invitado, porque también ya otros ministros han cancelado el evento y quedaría yo ante las bases, eso es lo que más me preocupa que ante las bases del Petrismo quedaría como una persona que no fui solidaria con el Presidente.”

Gustavo Bolívar esta programado en un conversatorio con los precandidatos presidenciales Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Aníbal Gaviria en la ANDI.