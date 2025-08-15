Empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibió orden al mérito empresarial de la ANDI

El empresario colombiano Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibió la orden al mérito empresarial “José Gutiérrez Gómez” otorgada por la ANDI, en el marco del congreso desarrollado por este sector en Cartagena.

El fundador del grupo Aval señaló que antes que ser un banquero, es un empresario colombiano lleno de orgullo y agradecido por todo lo que ha recibido en sus 70 años de actividad ininterrumpida. También envió un mensaje de solidaridad tras la muerte de Miguel Uribe.

“En estos días vivimos momentos de profunda reflexión y tristeza por la partida de Miguel Uribe, sin embargo, como siempre hemos hecho los empresarios, tenemos el compromiso de transformar la solidaridad en acciones. Es fundamental que unidos impulsemos al país hacia adelante, honrando su memoria con esperanza y trabajo colectivo”, manifestó el CEO.

¿Quién es Luis Carlos Sarmiento Angulo?

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia, donde se graduó con los más altos honores, siendo el más joven de su clase. Casado con Fanny Gutiérrez De las Casas, con quien tiene cinco hijos, 11 nietos y 12 bisnietos.

Su trayectoria profesional abarca más de seis décadas de aportes invaluables en sectores estratégicos como la construcción, la infraestructura, los medios de comunicación y el desarrollo urbano y múltiples obras viales de alta complejidad que han transformado la conectividad del país. Sarmiento Angulo, es el fundador y accionista mayoritario de Grupo Aval, la organización financiera más grande del país, que cotiza en la bolsa de Nueva York.

Su vocación filantrópica se ha manifestado de manera generosa y sostenida en áreas como la salud, la educación, la vivienda y el acceso financiero, a través de iniciativas ejemplares como el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer – CTIC, la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, el programa Colfuturo, y la Corporación Microcrédito Aval, contribuyendo de manera directa al bienestar de miles de colombianos.

En el acto también fue reconocido Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos.