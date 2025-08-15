No veo que permanezca en la presidencia hasta final de año: senador de EEUU da duro mensaje a Maduro

Cartagena

En el marco del décimo Congreso Empresarial Colombiano, los senadores de Estados Unidos Bernie Moreno y Rubén Gallego, se refirieron al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y expresaron su preocupación por la relación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego.

Moreno calificó a Maduro como un “narcoterrorista” y un “terrible ser humano” que no representa a la gente de Venezuela. El congresista republicano advirtió que Estados Unidos no permitirá que el régimen le haga daño al país norteamericano y señaló que no terminaría su mandato este año.

“Hemos movido naves en el Golfo de México y el Caribe y ahora tenemos una situación muy simple. No vamos a soportar a un narcoterrorista que haga daño a los Estados Unidos de América, vamos a ocuparnos de los terroristas como lo hemos hecho en el pasado. No veo que él permanezca en la presidencia hasta el final de este año y es una oportunidad”, expresó Moreno.

Por su parte, el senador del Partido Demócrata, Rubén Gallego, indicó que el público en general en los Estados Unidos apoyaría acciones militares en contra de Venezuela pese a que no quieren una guerra, sin embargo, advirtió que eso no significa que no se están haciendo los esfuerzos para tratar de crear una situación que saque a Maduro.

“Algunas personas en los Estados Unidos quieren fuera a Maduro, quieren ver a Venezuela que vuelva a una democracia liberal. El público en general en los Estados Unidos va a apoyar acciones militares en contra de Venezuela y acabamos de salir de una guerra de 20 años contra el terrorismo fue un tiempo difícil, hay muchas secuelas en el público americano por esta guerra ellos no quieren vernos otra vez en una guerra, pero eso no significa que no vamos a estar haciendo nuestros esfuerzos máximos para tratar de crear una situación que saque a Maduro”, puntualizó.

Gallego también mostró su preocupación por la relación cercana que tiene el presidente Gustavo Petro con Nicolás Maduro y calificó ese acercamiento como un “insulto” a las buenas relaciones con Estados Unidos.

“Nos preocupa esa relación de Colombia con Venezuela porque para los americanos realmente duele mirar este gobierno colombiano acercándose y acercándose más al gobierno de Maduro. Realmente es un insulto para la larga relación y buena relación que hemos tratado de tener con Colombia”, expresó.