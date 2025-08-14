Procurador convocó a empresarios y presidente Petro a establecer un diálogo para construir consensos

Cartagena

Durante el décimo congreso empresarial colombiano de la ANDI en Cartagena, el procurador Gregorio Eljach, convocó a los empresarios del país a establecer un diálogo para construir consensos ante el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

El jefe del Ministerio Público sostuvo que ese diálogo debe estar conformado por el empresariado, las instituciones y el Gobierno Nacional. Eljach insistió en que el país está en un momento para actuar en defensa del derecho fundamental de la vida.

“Ante un hecho de esta gravedad, quiero convocar a todo el empresariado colombiano para que en conjunto con el gobierno nacional, con la justicia, con el Congreso de la República, con los organismos de control, las autoridades territoriales, la academia y también los medios de comunicación, acudamos a un diálogo para construir consensos, diálogo para construir consensos. Hoy estamos presentes ante una gran oportunidad. Invito a quedemos juntos el paso definitivo para actuar en defensa de la vida. Mi convocatoria entonces es a todos los estamentos de la sociedad colombiana”, expresó.

El procurador aseguró que la vida tiene que ser el principal derecho fundamental a proteger en Colombia sin extremismos políticos.

“Convoco de manera muy especial al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para que juntos trabajemos en la construcción de este consenso por la defensa de la vida. La vida tiene que ser hoy el principal derecho fundamental a proteger en Colombia. Vida con seguridad. No es momento para izquierdas o derechas, no es momento para extremos”, puntualizó.