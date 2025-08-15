Alcalde Eder busca recuperar Cali con enfoque en seguridad, inversión y transparencia
Alejando Eder, indicó que la seguridad en su máxima prioridad para transformar la ciudad de la violencia que hoy atraviesa el país
El alcalde de Cali, Alejando Eder propone al presidente Gustavo Petro priorizar la asignación de recursos para el fortalecimiento de las capacidades de investigación judicial y el sistema penitenciario. Foto: Alcaldía de Cali.
