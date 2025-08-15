Calima El Darién celebra la edición 60 de sus Fiestas y Reinado del Verano del 15 al 18 de agosto

Entre el 15 y el 18 de agosto se celebra las Fiestas y Reinado del Verano, edición 60 de Calima El Darién con una programación cultural enfocada a unir a las familias en torno a sus tradiciones.

Entre las actividades destaca el desfile cultural “Nuestra historia, nuestra cultura” con el cual desean exaltar sus raíces y hacer visible su legado indígena.

“Tenemos una historia indígena, es por eso que nuestro museo arqueológico cuenta la historia de hace miles de años, de la cultura Calima”. Fueron las palabras de Francisco Quintero, Asesor de Fomento al Turismo, la Cultura y el Deporte en Calima El Darién.

También, se espera brindar la seguridad para que tanto turistas como propios disfruten de los tres días tranquilamente “el alcalde ha liderado un proceso de seguridad en el municipio y busca, junto con el acompañamiento del Ejército, un buen grupo de policías que nos envían con los agentes de tránsito desde la Gobernación del Valle, permitirle al turista vivir una experiencia agradable y que se vaya con un lindo recuerdo”, agregó Quintero.

Por último, se destacan actividades como: La noche del humor, que se realiza por primera vez, donde se contará con tres grandes humoristas, reconocidos internacionalmente: El pollo Díaz, El Mono Sánchez y Alerta.

Además, se incluyen conciertos, música, danza, desfiles, presentaciones artísticas y jeepaos.