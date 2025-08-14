Premio Vida y Obra para Sammy Jalil, exdirector de noticias de Caracol Radio en Cali

La exaltación a Sammy Jalil, exdirector de noticias de Caracol Radio en Cali en el marco de los premios de periodismo vallecaucano “Gerardo Bedoya Borrero” / Foto: Gobernación del Valle del Cauca

La historia del periodista Samy Jalil Ríos en Caracol Radio nació a los 17 años de edad cuando ingresó a la frecuencia pionera de esta cadena y que es recordada como La Voz del Río Cauca como “datero”, que era en esas épocas el primer ejercicio de reportería para quienes tenían esta vocación.

Después de trasegar en la cadena Todelar donde alanzó la dignidad de director de noticias muy joven, volvió a conectar con Caracol Radio donde alcanzó la dirección de noticias.

Y es en esta cadena radial colombiana donde logró sus más destacadas gestas por el periodismo de Cali y el Valle del Cauca.

Fue creador del recordado noticiero “Cómo amaneció Cali” y del espacio de opinión “Cartas sobre la Mesa”.

“Cuando yo cree “Cómo amaneció Cali”, mi obsesión era el cambio de lenguaje, porque teníamos un lenguaje muy acartonado, muy rígido, y en cambio siempre insistía en pequeños detalles”, contó Jalil Ríos durante la entrega de la cuarta versión de los Premios Vallecaucanos de Periodismo ‘Gerardo Bedoya Borrero’, entregados por la Gobernación del Valle del Cauca

Samy Jalil nació en La Unión, Valle, el 10 de noviembre de 1949 y contó que fue su hermano Jairo Jalil, otro reconocido periodista vallecaucano quien le vio capacidades para ejercer el periodismo y lo impulsó para hacerlo y alcanzar un lugar de privilegio en la radio colombiana.

Fue el coordinador de la información de los sextos Juegos Panamericanos de Cali, con un grupo 400 reporteros que lideró en la tarea de contar a Colombia y al mundo este evento deportivo internacional que además trajo la transformación de Cali como capital deportiva de Colombia y América.

Trabajó en Telepacífico y el Canal 14 con su programa ‘Cartas Sobre la Mesa’, y como columnista en el periódico El País, durante cerca de 7 años.

Samy Jalil Ríos se caracterizó por su tarea social en Caracol Radio donde trabajó en favor de la niñez con la celebración multitudinaria del Mes de los Niños y la creación de un noticiero de los niños que generó el nacimiento de un proyecto denominado “Colorín Coloradio” a nivel nacional.

Samy Jalil se convirtió además en un maestro de varias generaciones de periodistas que conformaron sus equipos de trabajo y además es recordado como un referente por su aporte profesional y con la comunidad.

Desde Caracol Radio extendemos una felicitación a Samy Jalil Rios por este premio Vida y Obra, pero especialmente por ser un pilar fundamental en la historia de la radio informativa y de servicio a la comunidad que desde Caracol Radio se ha brindado por más de siete decenios en Cali y el Valle del Cauca.