Se fortalece la red de apoyo psicológico para enfrentar crisis de salud mental en Cali

Más de 6694 personas en 2024 fueron atendidas por la Secretaría de Salud Pública de Cali a través de la línea 106, las cuales solicitaron atención en salud mental.

Según el análisis de los casos, dicen las autoridades que el suicidio presentó una disminución del 16,51%, pasando de 908 en 2023 a 758 en 2024.

La entidad reportó que los trastornos mentales se presentaron de la siguiente manera:

Trastornos depresivos: 47 % Trastornos de personalidad: 5 % Trastorno bipolar: 3 % Esquizofrenia: 2 %

Por su parte, con relación a esta problemática, la Universidad San Buenaventura muy pronto va a estrenar una nueva sede de su Centro de Atención en Salud Mental en el norte de la ciudad. Ubicada en el Centro Médico de Cali, junto a la Clínica de Occidente.

“Hay un aumento de la sensibilidad y la concientización de las personas sobre el cuidado de la salud mental, que se fortaleció a partir de la pandemia, por los fuertes efectos psicológicos que tuvo. Encontramos un efecto post pandémico, en torno a los malestares y sufrimientos psíquicos y emocionales de las personas. Comentó Diana Castro, coordinadora del Centro de Atención de Salud Mental sobre algunos datos recogidos en el centro.

También, añadió los motivos para ampliar su alcance con una nueva sede: “Parte de nuestra población atendida habita en el norte y prefieren una atención presencial. Debido a ello, se vió la necesidad y la importancia de habitar otros espacios de la ciudad, como lo es en este caso el norte de Cali”.

La Institución Prestadora de Servicios Universitaria de Salud Mental de la Universidad San Buenaventura fue inaugurada en mayo de 2023. Tuvo más de 1989 consultas realizadas en 2024, y ofrece actualmente más de cinco líneas de servicio.

En suma, recuerde que la Línea 106 es un servicio de atención telefónica gratuita que brinda apoyo psicosocial y orientación en salud mental a la comunidad de Cali y el Valle del Cauca. Operando las 24 horas del día, los siete días de la semana.