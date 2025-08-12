Cali es afro: la ciudad estrenó su primera Ruta Afroturistica

Desde ahora los vallecaucanos podrán disfrutar de más de 60 experiencias entre danza, comida y bebida ancestral, música, moda, artesanías, partería, oralidad, entre otras, en la recién inaugurada Ruta Afroturística de Cali que fue lanzada en el Teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura.

Se trata de un proyecto liderado por la Secretaría de Turismo de la ciudad, construido de manera conjunta a las comunidades afrodescendientes.

“Estar en una ruta turística como la que se inaugura hoy me parece supremamente importante para emprendimientos como el mío, porque Cali siendo la segunda ciudad con mayor concentración afro, necesitaba estas iniciativas para potenciar nuestros emprendimientos y así mismo a la ciudad” dijo Alex Asprilla, de Oktopus Prendas.

Según cifras de las autoridades, de los más de 2.200.000 habitantes que hay en la ciudad de Cali, más del 28% son población afro, convirtiendo a la ciudad en la segunda con mayor concentración afro en América Latina.

Durante el lanzamiento, Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico y de Turismo de Cali, comentó que, “La Ruta no es lineal, se puede disfrutar de ella en diferentes sectores de la ciudad. Esta no solo es importante desde el enfoque económico, sino también desde la identidad local y cultural que nos caracteriza”.

Añadió que: “desde la Secretaría de Turismo se estima la llegada de 3.100.000 visitantes este año 2025. La idea es apostar en el fortalecimiento de los emprendimientos afro culturales para que siempre tengan oferta, sin tener que depender únicamente del Petronio.

Esta guía nos permite vivir y explorar a fondo la cultura de la ciudad. Y es que no es únicamente para los turistas, también los caleños podemos disfrutar y aprender de nuestra rica cultura.