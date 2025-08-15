Así va el precio del dólar en Venezuela HOY, 15 de agosto: cierra la semana con un leve aumento

En Venezuela el dólar siempre ha estado en aumento desde hace varios años luego de que la venta del petróleo se viera perjudicada por las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump.

Este recurso natural representa para el país la principal fuente de ingresos. Además, Estados Unidos también suspendió temporalmente las licencias petroleras de Venezuela, pues Trump aseguró que no se puede seguir apoyando el chavismo.

Desde le 1 de marzo comenzó a regir esta suspensión dentro del mercado petrolero para la industria de este país.

Devaluación del Bolívar

Según el portal La Voz de América, la moneda local de Venezuela ha pérdido su valor un 30% desde que comenzó el 2025, lo que provoca que a futuro no se tenga un buen pronóstico en el marco económico.

Por otro lado, el último informe que detalla la política monetaria del país, fue publicado en abril del 2022. Es esencial conocer el precio vigente del dólar en el país, pues permite realizar un análisis frente a la devaluación del Bolívar.

Precio del dólar en Venezuela HOY, 15 de agosto según el BCV

El dólar en Venezuela los últimos días ha estado en aumento, según mostró el Banco Central de Venezuela, el dólar hoy 15 de agosto, para cerrar la semana, se cotiza en 135,639 bolívares. Pese a que no aumentó mucho desde el día de ayer, 14 de agosto, con una cotización de 134,488 bolívares.

El Banco Central de Venezuela no tiene actualizaciones recientes o informes que muestren cómo está actualmente el estado económico del país frente al constante aumento del dólar.

Por otro lado,el BCV ha mantenido actualizado la cotización del dólar en los diferentes bancosque funcionan dentro de Venezuela, lo que permite visualizar las Tasas Informativas del Sistema Bancario.

Precio del dólar en las Tasas Informativas HOY, 15 de agosto según BCV

Banesco | compra 136,2407 – venta 134,6945

136,2407 134,6945 Banco Nacional de Crédito BNC | compra 134,5359 – venta 137,6656

134,5359 137,6656 BBVA Provincial | compra 134,8768 – venta 136,3887

134,8768 136,3887 Banco de Venezuela | compra (no dice) – venta 135,8260

(no dice) 135,8260 Banco activo | compra 133,5147 – venta 135,9191

133,5147 135,9191 Otras Instituciones | compra 134,5703– venta 134,9165

Tenga en cuenta que estos valores los puede consultar en la página oficial del Banco Nacional de Venezuela, sin contar que, este banco no hace actualizaciones el mismo día, sino un día después.

Dólar en Colombia HOY, 13 de agosto

El dólar en Colombia ha bajado en los últimos días, el día de ayer, 14 de agosto, se cotizo en $4,020 pesos. Hoy 15 de agosto el precio del dólar ha subido nuevamente, cotizándose en $4,048 pesos, según la Tasa de cambio Representativa del Mercado (TRM) del Banco de la República, si quiere saber más sobre el dólar en Colombia, haga click aquí.

