No tenemos orden de enviar tropas a Venezuela: MinDefensa

En los últimos días Nicolás Maduro habló de articular los ejércitos de Colombia y Venezuela, lo que según el presidente Gustavo Petro, ha funcionado en la zona de frontera con Colombia.

“Mi orden dada es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EEUU, Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo arabe y con el mundo entero. Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”, afirmó el jefe de Estado.

No obstante, frente a esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que no existe “ninguna disposición u orden para alistar tropas y enviarlas a otro país”.

El alto funcionario enfatizó que la prioridad del Gobierno, en cumplimiento de la Constitución, es “disponer de toda la capacidad militar y policial para solucionar los problemas aquí en nuestro territorio” y mantener la cooperación internacional necesaria para combatir el narcotráfico.

El ministro Sánchez destacó que, en lo corrido del año, se han incautado 601 toneladas de droga, la cifra más alta registrada en la historia del país, resultado, según dijo, de una colaboración internacional efectiva.

Sin embargo, diversos analistas han expresado críticas al eventual acercamiento militar con el gobierno de Nicolás Maduro.

En diálogo con Caracol Radio Manfred Grautoff, analista en seguridad y defensa, señaló que Venezuela ha mantenido históricamente una postura hostil hacia Colombia, alberga grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC, y enfrenta sanciones y recompensas internacionales.

Para Grautoff, un acuerdo de este tipo sería “estratégicamente incomprensible” y podría generar consecuencias diplomáticas y comerciales adversas.

También, relacionó esta decisión como una “jugada política”, del presidente Gustavo Petro:

“El gobierno venezolano en este momento está en la mira de los Estados Unidos y ha elevado la recompensa a 50 millones de dólares por un presidente en ejercicio, es la recompensa más alta, ni con Osama Bin Laden con lo que hizo tan grave, se le colocó una recompensa de ese tamaño, para ver el tamaño del problema en que nos estamos metiendo al darle apoyo a Nicolás Maduro, es como si el proyecto político de Gustavo Petro dependiera de la capacidad de mantenerse en el poder de Nicolás Maduro y eso es muy grave”.

Por su parte, el coronel retirado Javier Soler advirtió que, de implicar movimientos de tropas, un memorando de entendimiento requeriría aprobación del Congreso y control constitucional previo, requisitos que, afirma, no se han cumplido. Esto, en su opinión, pondría a las Fuerzas Militares en un dilema legal y ético, además de tensar la relación con Estados Unidos.

En la misma línea, el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Rosario, Óscar Palma, calificó como “un insulto” para Colombia la idea de que sus fuerzas militares apoyen a un gobierno que considera antidemocrático.

Recordó que la interoperabilidad entre ejércitos requiere años de confianza y preparación, algo que no existe en la relación actual entre Bogotá y Caracas.