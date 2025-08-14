Política

“Ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará una guerra”: Samper a Trump

El expresidente Ernesto Samper le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que “saque sus manos de América Latina”

Ernesto Samper posa para una sesión de fotos en Madrid, España. FOTO: David Benito/Getty Images

El expresidente Ernesto Samper respondió a la decisión del Gobierno de Estados Unidos, de desplegar sus fuerzas militares en el Caribe en contra del narcotráfico latinoamericano.

A través de un video que publicó en su cuenta de X, Samper le pidió al presidente norteamericano, Donald Trump, que saque sus manos de América Latina.

También, solicitó Samper a Trump que “no se meta con la justicia que castiga a Jair Bolsonaro en el Brasil y juzga a Álvaro Uribe Vélez en Colombia”, y que “no trate al presidente de Venezuela como criminal”.

Sumado a esto, el exmandatario le envió un mensaje puntual Trump en el que afirmó que “ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias”.

Samper le pidió además al Gobierno de Estados Unidos que “saque sus manos de América Latina” y advirtió que “Panamá no es suyo ni de los Estados Unidos, ni Malvinas ni Guantánamo. Nunca lo han sido, nunca lo serán. Acabe con el bloqueo genocida de Cuba y Venezuela. Deje de perseguir a los migrantes latinoamericanos como si fueran animales”.

