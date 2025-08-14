“Ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará una guerra”: Samper a Trump

Colombia

El expresidente Ernesto Samper respondió a la decisión del Gobierno de Estados Unidos, de desplegar sus fuerzas militares en el Caribe en contra del narcotráfico latinoamericano.

#POLÍTICA “Ni se le ocurra enviar tropas a la región porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias”, fue el mensaje que envío el expresidente Ernesto Samper, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en el que también le solicitó que “saque sus manos de América… pic.twitter.com/Os0LVuEURl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 14, 2025

A través de un video que publicó en su cuenta de X, Samper le pidió al presidente norteamericano, Donald Trump, que saque sus manos de América Latina.

También, solicitó Samper a Trump que “no se meta con la justicia que castiga a Jair Bolsonaro en el Brasil y juzga a Álvaro Uribe Vélez en Colombia”, y que “no trate al presidente de Venezuela como criminal”.

Sumado a esto, el exmandatario le envió un mensaje puntual Trump en el que afirmó que “ni se le ocurra enviar tropas a la región, porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias”.

Samper le pidió además al Gobierno de Estados Unidos que “saque sus manos de América Latina” y advirtió que “Panamá no es suyo ni de los Estados Unidos, ni Malvinas ni Guantánamo. Nunca lo han sido, nunca lo serán. Acabe con el bloqueo genocida de Cuba y Venezuela. Deje de perseguir a los migrantes latinoamericanos como si fueran animales”.