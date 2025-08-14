Tabla del descenso 2025 HOY: así quedo Deportivo Cali, tras vencer al Unión Magdalena en Palmaseca

Inicia una nueva jornada en el fútbol colombiano. La séptima trae consigo estelares duelos que definen no solo el lote de ocho primeros (quienes avanzan a cuadrangulares), sino también el descenso a segunda división.

Justamente sobre esta última clasificación, la lucha está imperdible. De momento, Unión Magdalena y Envigado son los equipos que estarían perdiendo la categoría de cara a la temporada 2026, debido a que cuentan con un promedio de 0.62 y 0.83 respectivamente.

Ahora bien, la permanencia de los demás equipos todavía no está asegurada, razón por la cual no pueden ceder un solo punto en cada fecha del torneo local. En este orden de ideas, clubes como Deportivo Cali, La Equidad, Boyacá Chicó, Alianza o el mismo Llaneros deben cuidarse.

Resultados de la fecha 7 de Liga Colombiana

Cali 3-1 Unión Magdalena

La jornada arrancó el miércoles 13 de agosto con el duelo entre Deportivo Cali y Unión Magdalena, dos equipos directamente implicados en temas de descenso. En Palmaseca, la victoria fue para los vallecaucanos, quienes lograron imponerse por 3-1 gracias al doblete de Johan Martínez y el tanto restante de Andrey Estupiñán.

Tabla del descenso 2025 HOY

Posición Equipo Promedio 20. Unión Magdalena 0.62 19. Envigado FC 0.83 18. Boyacá Chicó 1.04 17. Deportivo Cali 1.16 16. La Equidad 1.18 15. Llaneros 1.19 14. Alianza Valledupar 1.20

Partidos pendientes de la fecha 7 de Liga Colombiana