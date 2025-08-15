EN VIVO: Pasto Vs. Envigado, juego pendiente por la fecha 5 de la Liga colombiana

Pasto y Envigado se enfrentan por la fecha 5 del fútbol colombiano / Colprensa.

Deportivo Pasto se empieza a poner al día en el presente campeonato este jueves. Los nariñenses reciben en el estadio Departamental Libertad al Envigado, en juego aplazado por la quinta fecha del certamen.

Por distintos motivos, el equipo de Camilo Ayala apenas ha jugado tres de los seis partidos de esta Liga, manteniéndose invicto con 5 puntos, producto de un triunfo y dos empates.

Por su parte, Envigado suma 6 puntos de 5 posibles, producto de un triunfo, tres empates y solo una derrota. Los antioqueños tienen un promedio de 0.83 en la tabla del descenso, donde se ubican en la casilla 19 y luchan por salvar la categoría.

