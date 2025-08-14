Córdoba recibió a más de 150 empresarios internacionales en el XIV Encuentro Empresarial Andino
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, inauguró en el XIV Encuentro Empresarial Andino, que reunió en el Centro de Convenciones de Montería, a más de 150 empresarios de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de intercambio comercial, inversión y oportunidades de negocios.
Durante el acto inaugural que contó con la participación de la presidenta de Procolombia, Carmen Caballero, empresarios y directivas de la Comunidad Andina, el mandatario cordobés agradeció a Procolombia la confianza en el departamento y enfatizó en el trabajo conjunto con los gremios para generar las condiciones que impulsen el crecimiento económico de la región.
“Recibimos con mucha satisfacción a más de 150 empresarios de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Nos complace que sigamos creciendo y que este tipo de eventos sirvan para que vean en Córdoba un socio comercial estratégico. Somos un territorio en crecimiento, de gente buena, berraca y trabajadora con una economía y turismo en constante expansión”, dijo el gobernador.
El evento, organizado por el Comité Andino de Autoridades de Promoción de Exportaciones (CAAPE) e integrado por ProColombia, ProEcuador, PromPerú y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, proyectó generar negocios por más de 100 millones de dólares y atrae visitantes nacionales y extranjeros al departamento.
Durante su intervención, Zuleta Bechara también resaltó los avances en infraestructura estratégica del departamento que fortalecerán la competitividad regional; la próxima apertura del aeropuerto internacional de Montería para facilitar la conexión con el mundo, la construcción del Centro de Eventos del Caribe colombiano, que posicionará a Córdoba como destino para el turismo de negocios.
“Esta es una gran oportunidad: cuatro países, una rueda de negocios que va a seguir dinamizando nuestra economía y que demuestra que Córdoba está lista para jugar en las grandes ligas del comercio internacional”, subrayó.