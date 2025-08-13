EPS adeudan 1.3 billones de pesos al sistema de salud en Córdoba

El secretario de Salud del departamento de Córdoba, Javier Olea Blanquicet, reveló que ya son 1.3 billones de pesos los que adeudan las EPS a las Instituciones Prestadores del Servicio de la salud (IPS), tanto públicas como privadas, en el departamento de Córdoba.

El funcionario, quien participó en la mesa de crisis que se llevó a cabo este martes, 12 de agosto, detalló que dicho monto corresponde a la insolvencia que tienen con 230 IPS que prestan servicios en la región ganadera: 198 privadas y 32 públicas.

En el encuentro donde participaron todas las partes, dejaron por sentado varios compromisos, uno de ellos es que la Nueva EPS, la cual se encuentra intervenida y tiene el 55% de la deuda (más de 500 mil millones), comience a girar recursos todos los meses para garantizar la prestación del servicio a los pacientes.

Según Olea Blanquicet, también acordaron en un acta que para el 21 de septiembre deben tener conciliada la cartera de todas las IPS, tanto públicas como privadas, con las entidades responsables del pago, es decir, las EPS que tienen aseguradas a los pacientes cordobeses.

“La cartera debe estar conciliada a corte del 30 de junio, esto quiere decir que se le garantizará el pago a las IPS de lo que no se le había pagado durante todo el año con las vigencias anteriores. Esto será un gran logro que garantizará el flujo en caja para las IPS y se verá reflejado en una mejor prestación de los servicios”, puntualizó el secretario.

Es importante destacar que la alerta sobre la crisis que atraviesa el sector de salud en la región ganadera fue hecha por Luis Martínez, director de Fenalco, seccional Córdoba, quien indicó que ante este panorama muchas clínicas y hospitales estaban a un paso de suspender varios servicios.