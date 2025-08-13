Cadena hotelera internacional apostará en Montería con lujosa edificación de 12 pisos

La cadena hotelera internacional Holiday Inn ha puesto su mirada en el municipio de Montería, departamento de Córdoba, donde levantarán una lujosa edificación que permitirá potenciar la economía, generar empleos y brindar mayor comodidad para propios y visitantes.

Sebastián Jaramillo, gerente de Al Cielo Constructora, empresa encargada de la obra, informó que la construcción del hotel iniciará entre marzo y abril de 2026 y la inauguración está proyectada para para el segundo semestre de 2027.

Jaramillo detalló que el proyecto, el cual tiene el respaldo de la prestigiosa cadena internacional IHG (Intercontinental Hotels Group), será ejecutado en el barrio La Castellana y contará con una inversión que supera los 34 mil millones de pesos.

La edificación contará con 12 pisos, 113 habitaciones, locales comerciales, zona de restaurante de lujo y tecnología de última generación para brindar la mayor comodidad a todos los potenciales clientes que lleguen a la capital ganadera.

Por su parte, Juan Pablo Linero Bedoya, vicepresidente de Desarrollo de oxoHotel, indicó que las potencialidades que hay en Montería y Córdoba fueron descifradas en el estudio de mercado que arrojó una masiva afluencia de turistas en el Aeropuerto Los Garzones, lo cual enciende la alerta de que algo bueno está ocurriendo en la Perla del Sinú.

Para Linero Bedoya los negocios, el conocer sitios turísticos, las alianzas público – privadas para potencializar la agricultura o la ganadería, pero sobretodo la cercanía con el mar, hacen a este municipio cordobés muy interesante para las marcas.

“Son muchos los atractivos que tienen en Montería y Córdoba, lo cual hace atractivo tener un hotel y una operación”, agregó el vicepresidente, quien resaltó la hospitalidad y buen trato de los monterianos que juegan un papel fundamental para atraer a personas de otros países.

En el evento estuvo el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, quien se mostró complacido por la llegada de la nueva cadena hotelera internacional.

“Estoy muy feliz realmente porque significa que Montería está hoy en el mapa. Eso confirma finalmente esto que estamos diciendo; estamos en el mapa de Colombia, en el mapa del mundo y ese ha sido nuestro principal objetivo desde que llegamos a la administración”, dijo el alcalde.

El mandatario local indicó que este proyecto, sin duda alguna, ayudará a solventa la falencia que se presenta en la ciudad cuando hay grandes eventos, debido a que la capacidad hotelera es reducida.

También reveló que hay otras marcas hoteleras interesadas en construir en la capital, mencionó la intensión del Hotel GHL de levantar una sede en las inmediaciones del Centro Comercial Nuestro, lo cual aportaría para atender con mayor disponibilidad a propios y visitantes.