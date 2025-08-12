Córdoba lanza marca departamental para proyectar su identidad y potencial económico

Montería

En un esfuerzo por consolidar su identidad cultural y productiva, el departamento de Córdoba ha lanzado su marca oficial.

El gobernador Erasmo Zuleta Bechara lideró el evento en el Pueblito Cordobés, un epicentro de la cultura local, marcando un paso decisivo hacia la proyección de la región en el ámbito nacional e internacional.

Esta iniciativa, que busca convertir a Córdoba en un aliado estratégico para el desarrollo empresarial y un destino turístico de primer nivel, se presenta justo cuando el departamento se prepara para ser el invitado de honor en la Feria Anato 2026.

Este importante escenario brindará la oportunidad de potenciar las riquezas naturales, culturales y gastronómicas del territorio, que son pilares fundamentales de la nueva marca.

El lanzamiento, que tuvo lugar en un acto con la presencia de representantes de gremios de producción, empresarios, líderes del sector turístico, gestores culturales y autoridades locales, representa un llamado a la unidad y el orgullo regional.

Una marca con símbolo de pertenencia

La marca “Córdoba” pretende ser un símbolo de pertenencia y reconocimiento, una señal que, como lo expresó el gobernador, “cuando un cordobés, un costeño, vea este símbolo o vea esta marca en cualquier parte del mundo, pues se sienta identificado como parte del Departamento de Córdoba, pero también de la región Caribe y de Colombia”.

Esta visión de cohesión social es uno de los motores principales de la estrategia, la cual también se concibe como una herramienta para fortalecer la identidad del territorio y su visibilidad.

Inspirada en casos de éxito como los de Perú y Quindío, la marca busca capitalizar el potencial agroindustrial, gastronómico, cultural, hotelero y de turismo de naturaleza que posee Córdoba.

El gobernador Zuleta Bechara destacó el impacto positivo de estas estrategias a nivel global y regional, afirmando que “hemos visto como caso de exitoso el tema de Perú, Quindío y otras regiones del país y otros países del mundo, cómo han posicionado una marca y cómo esa identidad se ha vuelto, primero, en un tema que genere mayor visibilidad del territorio; segundo, una mayor identidad del territorio de todas sus ventajas, todas sus los beneficios que tiene el territorio; y por otro lado, en un aliado de los empresarios del territorio”.

Este enfoque estratégico demuestra un entendimiento de cómo la identidad puede ser un activo valioso para atraer tanto turismo como inversión, generando oportunidades de crecimiento económico.

Ejes clave de la marca

La estrategia de la marca “Córdoba” se articula en torno a tres ejes de acción clave. El primero, la visibilidad, busca apoyar la proyección de los negocios, productos y servicios cordobeses. Esto se materializará a través de la participación en ferias, plataformas y mercados tanto nacionales como internacionales, ofreciendo una vitrina para el talento y la producción local.

El segundo eje es la sostenibilidad, impulsando prácticas empresariales que sean a la vez respetuosas con el medio ambiente y económicamente viables. La idea es fortalecer la estabilidad de las empresas y asegurar que el crecimiento sea responsable y duradero.

Por último, el tercer eje se enfoca en el comercio exterior, abriendo nuevos caminos para que la producción del departamento sea reconocida por su calidad y valor agregado en mercados globales.

Con estas directrices, la marca “Córdoba” se presenta como un vehículo para el progreso y la innovación.

El gobernador Zuleta Bechara ha enfatizado que esta iniciativa es mucho más que un simple logo; es un plan estratégico para fortalecer la identidad del territorio y, al mismo tiempo, “un aliado de los emprendedores de nuestro departamento”.

La apuesta es clara: transformar la percepción del departamento para que sea sinónimo de oportunidades y calidad, tanto dentro como fuera de Colombia.

Finalmente, Zuleta ha extendido un llamado a todos los sectores —productivos, culturales, turísticos— y a los ciudadanos en general para que se apropien de la marca, la hagan suya y la proyecten como un símbolo de orgullo, identidad y futuro colectivo. Este compromiso de toda la comunidad es esencial para que la estrategia de la marca “Córdoba” alcance su máximo potencial.