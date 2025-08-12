Córdoba cuenta con marca propia para seguir impulsando el departamento

Para que Córdoba tenga una marca propia que identifique al departamento en cualquier geografía y sector económico, lanzaron un nuevo sello que comenzará a dinamizar el sentir cordobés.

Así lo dejó por sentado el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, quién fue el encargado del lanzamiento de la marca durante la tarde del lunes, 11 de agosto.

El mandatario regional explicó que se busca poner en marcha un símbolo o marca, tal cual lo han hecho en otras regiones y países, donde han tenido éxitos.

“En regiones como Quindío y países como Perú hemos visto como han posicionado una marca con una identidad que les genera visibilidad del territorio y una alianza con los empresarios”, dijo el gobernador.

Zuleta Bechara dijo que con esta apuesta se visibilizarán a los emprendedores y comerciantes de los diversos sectores como culturaz turismo, hotelería, cadenas de comida, entre otros, con los siguientes aspectos:

Ayudarlos para visibilizar sus negocios.

Plan de sostenimiento de sus comercios.

Potencializar el comercio exterior, para que otros países sepan que se produce en Córdoba y las riquezas que tiene.