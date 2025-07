Comisión de Acusación ya notificó al abogado de Petro de citación a Álvaro Leyva

Congreso

La Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes ya notificó al abogado del presidente Gustavo Petro, Pedro Alejandro Carranza, de la citación al excanciller, Álvaro Leyva, a rendir testimonio para ampliar las denuncias que ha hecho públicas en contra del mandatario, en el marco de la investigación que se está adelantando.

Se puede leer en el documento que “mediante escrito con radicado interno No. 3409 de fecha 13 de junio de 2025, el doctor PEDRO ALEJANDRO CARRANZA CEPEDA identificado con la cédula de ciudadanía número 79.920.611 expedida en Bogotá D.C. y portador de la tarjeta profesional No. 170.732 del C. S. de la J., solicitó el reconocimiento de personería jurídica para actuar como apoderado judiclal del doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, en el marco del expediente de la referencia”.

Según indican desde la Comisión, hasta el momento el excanciller no ha confirmado su asistencia a la diligencia citada para el próximo lunes, 21 de julio, a las 11 de la mañana.

Aún así, indican que en caso de hacerlo, Leyva rendiría el testimonio de forma virtual. Mencionan incluso que el CTI sería el encargado de remitir el enlace de conexión al excanciller.

“La diligencia contará con el acompañamiento de un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscrito a esta Comisión, quien será el encargado de remitir oportunamente el enlace de conexión para la respectiva diligencia, una vez esta haya sido debidamente confirmada”.

Ahora bien, hay que recordar que esta diligencia se llevará a cabo en el marco de la investigación que adelanta la comisión de acusación en contra del presidente Gustavo Petro, a raíz de una denuncia que presentó el exministro Wilson Ruiz por las cartas que ha publicado el excanciller en contra del presidente Petro.