Familia de Miguel Uribe Turbay decide que ni Petro ni miembros del gobierno asistan a sus homenajes

El ministro de Interior, Armando Benedetti, a través de una publicación de X, reveló que la familia del senador Miguel Uribe Turbay decidió que el presidente Gustavo Petro y miembros de su gobierno no asistan a los homenajes para darle el último adiós.

“Ayer (martes) en la tarde, le expresé el interés del señor presidente de la República de asistir a las honras fúnebres. Después de haberlo pensado durante algunas horas, la familia decidió que era mejor que ni el presidente y ni el Gobierno estuvieran presentes en las exequias", indicó Benedetti.

Asimismo, el ministro del Interior reitera que seguirán en oración como símbolo de compañía a la familia de Miguel Uribe.

En medio de los actos fúnebres para despedir a Miguel Uribe Turbay, fallecido el pasado 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá tras el atentado que sufrió hace poco más de dos meses, se habló sobre la presencia de algún miembro del Gobierno de Gustavo Petro para acompañar a su familia. Pese a esta medida, algunos de ellos han decidido mantenerse en oración y en solidaridad con ellos.

En este sentido, la vicepresidenta Francia Márquez confirmó que, ante esta solicitud, no asistirá a las honras fúnebres en la Catedral Primada de Bogotá, donde se adelantarán sus exequias antes de ser llevado al Cementerio Central.

“Acompaño con solidaridad y respeto el dolor que hoy embarga a sus seres queridos, deseándoles fortaleza en este difícil momento. Hago un llamado al país a unirnos, a mantener la esperanza y a trabajar juntos por la reconciliación y la paz”, indicó.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció

Tras conocerse la decisión de la familia del senador Miguel Uribe, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde sus redes sociales al asegurar que respeta a su familia en medio de este momento.

“No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio sea tomado por los partidarios del odio“, expresó desde su cuenta de X.

Cabe recordar que el féretro de Miguel Uribe estuvo en cámara ardiente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se le rindió un sentido homenaje la noche del lunes 11 de agosto en el que estuvo su esposa, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño.

Al día siguiente, el Congreso de la República permitió el ingreso de cientos de ciudadanos que se acercaron al sepulcro para despedirlo.

Durante la jornada de este miércoles, se llevarán a cabo sus exequias en la Catedral Primada de Colombia a cargo del Arzobispo de Bogotá, monseñor Luis José Rueda, antes de ser trasladado al Cementerio Central, donde reposarán sus restos mortales.

A raíz de este acto, se han señalado diferentes cierres viales en la capital del país con tal de facilitar el desplazamiento de la caravana que acompaña el féretro de Miguel Uribe.