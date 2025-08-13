Casa Militar envía pruebas a la Corte sobre viajes de Petro en el marco de la Reforma Pensional

BOG701. BOGOTÁ. (COLOMBIA), 02/08/2023.- Fotografía cedida por la oficina de prensa de la presidencia de la República del mandatario Gustavo Petro durante un comunicado, hoy en Bogotá (Colombia). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó a la Corte Suprema la lista que propone para la elección del próximo fiscal general de Colombia el año que viene y que está compuesta por tres mujeres: Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda. EFE/Presidencia de Colombia/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS / Presidencia de Colombia ( EFE )

JUSTICIA

A la Corte Constitucional, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) envió las pruebas solicitadas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez en el marco del estudio de la Reforma Pensional.

Ibáñez solicito pruebas tanto a la presidencia como a la Cámara de Representantes para evaluar si se hizo de forma correcta y por segunda vez el trámite de dicha reforma en el legislativo. Este análisis es crucial pues luego vendría la implementación de la ley.

Petro envió pruebas a la Corte y aprovechó para cuestionar dilaciones

A través del DAPRE el presidente envió copia del decreto 747 que convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso para debatir la Reforma Pensional.

No obstante, sobre este decreto la presidencia cuestionó que se requiriera pues lo que se está evaluando es el trámite en la Cámara.

Le puede interesar La ANI se opone al cierre de la investigación en la Corte contra la exministra Cecilia Álvarez

“Los eventuales reproches de constitucionalidad en contra de este Decreto deberían ser estudiados en el marco de una acción pública de inconstitucionalidad diferente a la del caso sub examine y específicamente dirigida en contra de esta norma”, indica la presidencia.

Este decreto aparece publicado de forma correcta en el Diario Oficial.

Ibáñez y Gustavo Petro. Foto: Colprensa. Ampliar

Información sobre los viajes de Petro

Otra de las pruebas solicitadas por la Corte fue un informe sobre si el Presidente de la Republica salió del territorio nacional el día en el que convocó a las sesiones extraordinarias.

En un documento reservado que fue allegado al despacho del magistrado Ibáñez, la Casa Militar en cabeza del coronel Hair Ardila Robles envío el itinerario del presidente en sus desplazamientos en el exterior. Este informe fue clasificado en expediente por seguridad del primera mandatario.

Sobre este punto, se adjuntó el decreto 733 del 226 de junio por medio del cual se designó al ministro Guillermo Jaramillo como presidente encargado mientras el presidente Petro se trasladaba entre el 27 y 03 de julio a Francia y España para participar en un foro de la OCDE.

Ahora lo que sigue es que la Cámara de Representantes envíe las pruebas restantes para que el magistrado ibáñez pueda determinar si se subsanó de forma correcta los vicios procesales encontrados en la Reforma Pensional.