Magnicidio de Miguel Uribe: ¿Por qué fue enterrado en el Cementerio Central?

Colombia

El Cementerio Central de Bogotá abrió sus puertas en 1836 y desde entonces se ha convertido en el lugar donde reposan los restos de expresidentes, líderes políticos y víctimas de magnicidio en Colombia.

Con más de 180 años de existencia, el Cementerio Central es hoy un lugar patrimonial que invita a recorrer la memoria de Colombia a través de sus lápidas, mausoleos y esculturas, donde descansan quienes forjaron —y, en muchos casos, pagaron con su vida— los ideales de la nación.

En la Alameda de los Presidentes del Cementerio se encuentran sepultados ex mandatarios como Francisco de Paula Santander, José Ignacio de Márquez, Manuel Murillo Toro, Miguel Antonio Caro, Rafael Reyes, Marco Fidel Suárez, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Laureano Gómez, Eduardo Santos, Gustavo Rojas Pinilla, Virgilio Barco Vargas y Alfonso López Michelsen, entre otros.

Además, el lugar también guarda la memoria de figuras que, sin llegar a la Casa de Nariño, se convirtieron en símbolos de la lucha política y fueron asesinados. Es el caso de Luis Carlos Galán, candidato presidencial asesinado en 1989; Carlos Pizarro, líder del M-19 y aspirante presidencial; y Jaime Pardo Leal, máximo dirigente de la Unión Patriótica, también víctima de la violencia.

Es por ello que en este lugar reposara el cuerpo del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Con este suceso se recuerda que este espacio sigue siendo testigo de la historia política.