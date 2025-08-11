Miguel Uribe: ¿Cuáles son los efectos de su muerte en el campo político?, analistas explican

Colombia

Analistas políticos anticiparon cuáles serán los efectos en el campo político, tras la muerte del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

Según indicó el analista político, Augusto Reyes, la derecha colombiana y el Centro Democrático, ahora robustecerán sus banderas políticas.

“La derecha y especialmente el Centro Democrático alzarán una bandera más robusta y tendrán la oportunidad, entre comillas, de tener una narrativa que persuada electoralmente a una franja del público. Sin embargo, más allá de cualquier cálculo político, de cualquier cálculo electoral, es lamentable que la política en colombia vuelva a esas épocas del horror”.

Aún así, para la subdirectora de PARES, Laura Bonilla, tras la partida del senador Miguel Uribe Turbay el centro Democrático pierde uno de sus liderazgos clave.

“Miguel Uribe se había constituido como uno de los liderazgos más fuertes, incluso estaba punteando las encuestas dentro del sector derecha, centro derecha en Colombia. Esa pérdida de liderazgo no es fácilmente reemplazable, además él tenía pues la tendencia a ser un liderazgo más unificador, no se percibe tampoco que haya un fácil reemplazo de lo que él había significado”.

Por otro lado, de acuerdo con el analista político, Carlos Arias, la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay aumentará la polarización política de cara a la contienda electoral de 2026.

“Esto se va a ver reflejado en las elecciones de 2026, no solamente en las elecciones uninominales a presidencia de la República, sino en las elecciones a Cámara y Senado, en donde muchos candidatos van a enarbolar las ideas con las que Miguel Uribe pretendía llegar al Palacio de Nariño antes de que fuese asesinado, y de aquellos que hoy defienden lo que aparentemente quiso ser un cambio”.

Sumado a esto el analista político Gabriel Cifuentes, indicó que cambiarán las reglas de juego en la contienda política, y aumentará el llamado a las autoridades para que se garantice la seguridad de los candidatos y líderes sociales.

“Cambia las reglas de juego, llena de indignación, incertidumbre y miedo, pero sobre todo invita a que los líderes políticos domen la palabra porque en un país violento como el nuestro se ha demostrado ser un arma letal. Exige también respuesta de las autoridades, de la justicia llegar al fondo del asunto, encontrar los determinadores inmóviles de este hecho lamentable y del gobierno nacional y del Estado en su conjunto garantizar la seguridad de los candidatos pero también de los líderes sociales”.